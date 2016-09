Braas Monier Building Group S.A.: Mögliches Übernahmeangebot

14.09.2016 08:00

Braas Monier Building Group S.A.: Mögliches Übernahmeangebot

Luxemburg, 14. September 2016. 40 North Management LLC ("40 North"), die 29,1% der Aktien von Braas Monier hält, hat Braas Monier gestern darüber informiert, dass Standard Industries, ein verbundenes Unternehmen von 40 North, beabsichtigt, ein öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre von Braas Monier zu einem Preis von EUR 25 je Braas Monier-Aktie in bar abzugeben.

Braas Monier geht davon aus, dass Standard Industries am 13. September 2016 ein sogenanntes Irrevocable Undertaking mit Monier Holdings S.C.A. über die von Monier Holdings S.C.A. gehaltenen circa 10% der Aktien abgeschlossen hat und dass Standard Industries beabsichtigt, auch mit 40 North ein Irrevocable Undertaking in Bezug auf die von 40 North gehaltenen 29,1% Aktien von Braas Monier abzuschließen.

Braas Monier geht davon aus, dass Standard Industries beabsichtigt am Montag, den 19. September 2016, ein Übernahmeangebot zu EUR 25 je Aktie in bar anzukündigen.

Der Verwaltungsrat von Braas Monier unterstützt ein solches Angebot nicht, da EUR 25 je Aktie eine erhebliche Unterbewertung der Gesellschaft und ihrer künftigen Aussichten ist. Darüber hinaus reflektiert ein solcher Angebotspreis nicht den Wert der Synergien, die Standard Industries realisieren würde, wenn Braas Monier Teil derselben Gruppe wäre wie Icopal, einem wesentlichen Wettbewerber im europäischen Bedachungsmarkt. Der Verwaltungsrat von Braas Monier wird ein Angebot zu EUR 25 je Aktie nicht unterstützen, wenn es veröffentlicht werden sollte.

In der Zwischenzeit werden die Aktionäre gebeten, keine Maßnahmen zu ergreifen und die weiteren Entwicklungen abzuwarten.

Braas Monier wird in diesem Zusammenhang von Rothschild beraten.

Über Braas Monier Die Braas Monier Building Group ist ein führender Hersteller und Anbieter von Produkten für das Geneigte Dach in Europa, einzelnen asiatischen Märkten und Südafrika. Der Konzern deckt den gesamten Produktionsprozess ab und verfügt über ein umfangreiches Spektrum an Dachziegeln und Dachsteinen für Schrägdächer. Als einer der wenigen Anbieter umfasst das Portfolio außerdem weitere Dachsystemteile für verschiedene funktionale Aspekte von Schrägdächern. Schornsteine aus Keramik und Stahl sowie Energiesystemlösungen runden das Angebot ab. Zum 30. Juni 2016 war Braas Monier in 36 Ländern aktiv, betrieb 118 Produktionsanlagen und beschäftigte rund 7.700 Mitarbeiter. Sitz des Unternehmens ist Luxemburg.

