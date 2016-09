Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin (pta015/15.09.2016/09:00) - Die Da Vinci Luxury AG (Ticker OJX: WKN

518830), hatte ihr Portfolio um die SHIP Luxury B.V. erweitert, deren Marke

HEROES eine mehrjährige Partnerschaft mit dem Fußballklub Manchester United

eingegangen ist. Zum einen wird die SHIP-Marke HEROES die Profimannschaft des

Vereins bei offiziellen Anlässen mit ihren Luxus-Designerschuhen ausstatten. Zum

anderen lancierte SHIP Brands als Lizenznehmer die Manchester United Lifestyle

Schuhe - eine exklusive Kollektion hochwertiger Freizeitschuhe, die sich an die

659 Millionen weltweiten Anhänger des Fußballklubs richtet.

Am vergangenen Samstag am Tag des Derbys gegen Manchester City, wurden die

ersten Exemplare der neue Manchester United Lifestyle Sneakers Kollektion

erstmalig auch im offiziellen Fanstore von Manchester United angeboten. Vor

jedem Spiel gehen ca. 17.000 Fans durch den Megastore. Old Trafford, das Stadion

von Manchester United, ist immer mit fast 76.000 Besuchern regelmäßig

ausverkauft. Weiterhin sind die Sneakers jetzt auch auf dem offiziellen

Manchester United FC Online Store United Direkt unter

http://store.manutd.com/stores/manutd/de/c/mode/herren/schuhe verfügbar.

Als weiterer Vertriebskanal wurde zudem in der letzten Woche die DVL

Megafanstore UG gegründet, die das Portal www.megafanstore.com betreiben wird.

Der Megafanstore wird zudem auch insbesondere die Social-Media-Aktivitäten

koordinieren und die Kommunikation mit Fangroups starten.

https://www.instagram.com/megafanstore_manu/

Hier sind u.a. auch verschiedene Aktionen und die Verfügung Stellung von kleinen

Sachpreisen für einzelne Groups vorgesehen. Insbesondere die aktiven Fans, die

regelmäßig Spiele gemeinsam am Fernsehen anschauen oder teilweise auch

selbst zu Spielen nach Old Trafford fahren, erachten wir als besonders wichtige

Zielgruppe, um die neue Lifestyle Sneakers Kollektion bekannt zu machen. Social

Media Kanäle werden von Fans intensiv genutzt, einzelne Stars von Manchester

United erreichen mit einzelnen Posts oder Tweets teilweise über 100 Mio. Leser

innerhalb weniger Stunden.

Über die Da Vinci Luxury AG

Die Da Vinci Luxury AG (Ticker OJX:BE, ISIN DE0005188304, WKN 518830) wurde 2007

gegründet und ist an der Börse Berlin notiert. Die Da Vinci Luxury AG investiert

in Lifestyle-Produkte im Luxus-Segment mit Fokus auf Premiummarken mit

attraktivem Wachstum, starker Dynamik und ungenutzten Potenzialen. Investitionen

werden von sieben Partnern überwacht, die für die Bereiche Geschäftsentwicklung,

Finanzen, Recht, Steuern und Personal verantwortlich sind. Die Steuerung und das

Controlling der Investitionen erfolgt durch das Investment Team. Die Da Vinci

Luxury AG unterhält Niederlassungen (teilweise über Tochterfirmen) in Europa und

den USA (Berlin, Bologna, Mailand, Amsterdam, New York). Das Kerngeschäft

besteht darin, Marken zu erwerben, und deren Rentabilität durch

Finanzierungsoptimierung, innovative Marketingstrategien und der Nutzung von

Synergien zu erhöhen. Die Marken-DNA der Da Vinci Luxury AG gründet sich auf

Kompetenz, Qualität und Zuverlässigkeit.



