PANTALEON Entertainment AG / Schlagwort(e): Sonstiges

15.09.2016 10:18

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad hoc Mitteilung gemäß Art. 17 MAR

PANTALEON unterzeichnet Memorandum of Understanding für die weltweite Distribution von bis zu 5.000 chinesischen Spielfilmen für pantaflix.com

Berlin / Hongkong, 15. September 2016 - Die PANTALEON Entertainment AG hat ein MOU (Memorandum of Understanding) über die Zusammenarbeit mit Stephen Lam Ping Kwan's 3a Motion Pictures Limited unterzeichnet. Der in Hongkong ansässige Partner verfügt über Zugriff auf bis zu 5.000 chinesische Filme, die über pantaflix.com global vertrieben werden sollen.

Mit seinem umfassenden Netzwerk in der Volksrepublik China und dem Know-how im chinesischen Entertainment-Markt wird die 3a Motion Pictures Ltd. zu einem "bevorzugten Partner" von PANTAFLIX. 3a Motion Pictures Ltd. erhält für die Bereitstellung von Inhalten die Standard-Vergütungsbeteiligung in Höhe von 75 % pro Online-Verleih.

Neben der Vereinbarung über die Bereitstellung chinesischer Inhalte für PANTAFLIX, führen 3a Motion Pictures Limited und PANTALEON nun Verhandlungen über die Zusammenarbeit bei weiteren gemeinsamen strategischen Aktivitäten in der Volksrepublik China und darüber hinaus.

