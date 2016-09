Die Commerzbank hat die Einstufung für Siemens nach Aussagen des Konzernchefs in Argentinien auf "Hold" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Das Joe Kaeser Aufwärtspotenzial für die diesjährige Jahresprognose angedeutet habe, dürfte nicht an einem unerwartet guten Marktverlauf liegen, sondern eher an der wie immer zunächst vorsichtigen Konzernprognose, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer Studie vom Freitag. Mit der Vorlage der Jahreszahlen für 2016 dürfte der Elektrokonzern ebenfalls erst einmal einen zurückhaltenden Ausblick auf das kommende Jahr geben./tav/zb

ISIN: DE0007236101