Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Wenngleich sich das Wachstum im internationalen Flugverkehr in den vergangenen Monaten verlangsamt habe und auch die August-Daten nicht gut seien, sieht Analystin Sandy Morris laut einer Studie vom Freitag keinen Grund zur Beunruhigung. Abgesehen von äußerlichen Einflüssen wie Geopolitik und Terrorattacken habe sich am grundsätzliche Trend nichts geändert. Das Wachstum dürfte sich weiterhin in einer Spanne von 3,5 bis 4,5 Prozent halten./tav/zb

