Die Commerzbank hat die Einstufung für Xing nach Kapitalmarkttag zur Strategie bis 2020 auf "Buy" belassen. Neben den nahe an den Markterwartungen liegenden Gewinnzielen dürften vor allem die überraschend ambitionierten Umsatzziele des Online-Karrierenetzwerks sich positiv auf die langfristige Bewertung der Aktie auswirken, schrieb Analystin Heike Pauls in einer Studie vom Freitag. Die Expertin kündigte eine Überarbeitung ihrer Annahmen an und überprüft nun ihr Kursziel./tav/zb

ISIN: DE000XNG8888