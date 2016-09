Die Commerzbank hat die Einstufung für Qiagen auf "Buy" belassen. Analyst Daniel Wendorff hob in einer Studie vom Freitag seine Gewinnannahmen für den Diagnostikspezialisten an. Die anziehende Ergebnisdynamik sei aber noch nicht im Aktienkurs eingepreist, begründete er seine Kauf-Empfehlung. Der einstweilige Verkaufsstopp für den Genereader in den USA, ein Lesegerät zur Analyse umfangreicher Genstrukturen - sei zwar schlecht für die Stimmung, dürfte aber keinen größeren Einfluss haben./tav/zb

