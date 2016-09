Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Deutsche Bank mit "Underperform" und einem Kursziel von 13 Euro in die Bewertung aufgenommen. In einer Branchenstudie vom Freitag nahm Analyst John Peace jedoch keinen Bezug auf die in der Nacht bekannt gewordene drohende Milliardenstrafe aus den USA. Er rechnete auch ohne die neue Belastung damit, dass sowohl die Aktien des deutschen Branchenprimus, als auch die der UBS ihren US-Wettbewerbern hinterher laufen werden. Gewinnerwartungen und Kapitalrenditen drifteten weiterhin auseinander. Die niedrige Bewertung der Deutsche-Bank-Aktien sei gerechtfertigt und das langsame Schließen der Kapitallücke belaste die Dividendenerwartungen. Die anhaltende Restrukturierung und Risiken aus Rechtsstreits täten ihr übriges./ag/das

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0042 2016-09-16/15:22

ISIN: DE0005140008