Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Sebastian Bray in einer Studie vom Freitag im Nachklapp einer Investorenkonferenz mit Spezialchemieunternehmen und Herstellern von Nahrungsmittelzusätzen. Der Rückenwind durch die Rohstoffpreise dürfte sich in den kommenden Quartalen abschwächen. Wacker habe eine Dividendenerhöhung in Aussicht gestellt./ag/ajx

ISIN: DE000WCH8881