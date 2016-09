Prognose 2016

Prognose 2016

Im Zuge der Erstellung des Halbjahresfinanzberichtes 2016 und des damit einhergehenden Prognoseberichtes für 2016 haben wir eine sehr positive Ergebnisentwicklung festgestellt und gehen derzeit davon aus, dass sich diese Tendenz auch im Verlauf des restlichen Jahres bestätigt.

Aufgrund einer betriebsbedingten Steigerung unserer eigenen Stromerzeugung um rd. 35 % und einem auch für die letzten Monate des Jahres vorhergesagt günstigen Beschaffungsmarkt für Energien ergibt sich ein kräftiger Ergebniseffekt beim Rohertrag.

Bei, im weiteren Verlauf des Jahres witterungsbedingt, planmäßigem Wärmeabsatz, erwarten wir ein operatives Geschäftsergebnis 2016 (EBIT), dass ca. 13 % über dem des Vorjahres liegt.

Es sei, wie auch schon im Geschäftsbericht 2015, darauf verwiesen, dass das Unternehmen derzeit für die Stromerzeugung Fördermittel aus dem Kraft- Wärme-Kopplungsgesetz erhält, die produktionsabhängig ausgezahlt werden aber insgesamt begrenzt und damit nicht nachhaltig sind. Bedingt durch die Erhöhung der Stromerzeugung trifft dieser Umstand auch auf einen Teil des Ergebniseffektes zu.

