In der Linkspartei kursieren Überlegungen, den Bundestagswahlkampf auf einen rot-rot-grünen Regierungswechsel auszurichten. Entsprechende Signale erwartet der linke Reformerflügel nun auch von SPD und Grünen.

Der Reformerflügel der Linkspartei fürchtet, dass SPD und Grüne vorzeitig von der Möglichkeit eines rot-grünen Regierungswechsels im Bund Abstand nehmen könnten. "SPD und Bündnis 90/Die Grünen würde ich ans Herz legen, auf jegliche Destruktivität zu verzichten und sich die rot-rot-grüne Option im Wahlkampf ausdrücklich offenzuhalten", sagte der Bundestagsabgeordnete Stefan Liebich, einer der prominentesten Reformer, dem Handelsblatt.

Zugleich plädierte Liebich dafür, dass seine Partei mit einer klaren Aussage für ein linkes Regierungsbündnis in den Bundestagswahlkampf 2017 ziehen solle. Er teile in dieser Hinsicht die Überlegungen von Bundeswahlkampfleiter Matthias Höhn. "Unsere Partei ist nicht Bremse, sondern Motor für Veränderungen der Politik in Deutschland und das sollten wir im Wahlkampf auch selbstbewusst vertreten", betonte Liebich.

Höhns Gedankenspiele für einen rot-rot-grünen Regierungswechsel stehen in einer von ihm verfassten vorläufigen Wahlstrategie. "Die Linke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...