Frankfurt am Main - Der Kurs des Euro ist am Freitag nach US-Inflationsdaten deutlich gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am späten Nachmittag mit 1,1173 USD gehandelt. Am Mittag hatte der Euro noch 1,1220 USD gekostet.

Auch zum Franken musste der Euro nach dem Mittag etwas nachgeben. Er kostet am späten Nachmittag 1,0935 CHF. Der US-Dollar konnte gegenüber dem Franken dagegen zulegen. Er geht am späten Freitagnachmittag bei 0,9787 CHF um.

In den USA hatte sich der Preisauftrieb im August überraschend deutlich verstärkt und so den Dollarkurs gestützt. ...

