Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die Gründer von True Zero haben gestern eine Rundfahrt mit dem Brennstoffzellenauto Toyota Mirai durch Kalifornien absolviert und dabei 1.438 Meilen (2.314 Kilometer) in 24 Stunden zurückgelegt. Damit haben sie den offiziellen Guinness-Weltrekord an innerhalb von 24 Stunden mit Elektroantrieb gefahrenen Kilometer gebrochen.a, b



Mit der Fahrt sollte gezeigt werden, dass ein Elektrofahrzeug bei null Emissionen ein benzinbetriebenes Auto ersetzen kann. Das Auto wurde bei Tankstopps von vier Minuten Dauer am Netzwerk der Wasserstoffladestationen von True Zero auf der Strecke zwischen Süd- und Nordkalifornien betankt. Es wird erwartet, dass die Kilometerleistung zum offiziellen Rekord erklärt wird, sobald die Dokumentation eingereicht und gesichtet ist.



Die in Long Beach begonnene Fahrt ging von Meeresniveau bis auf 7.200 Fuß (2.194 Meter) Höhe, führte durch sechs der sieben größten Städte Kaliforniens und über die Staatsgrenze bis nach Reno. Aufgetankt wurden die Autos während der Tour an den Wasserstofftankstellen von True Zero in Long Beach, Harris Ranch/Coalinga, Truckee, Mill Valley, Saratoga und Santa Barbara sowie an einer von Linde betriebenen Wasserstoff-Aufladestelle in Sacramento.



"Wir haben gezeigt, dass ein Elektroauto das Gleiche kann wie ein Benzinfahrzeug, aber mit null Emissionen", sagte Joel Ewanick, Geschäftsführer von First Element Fuel, der Muttergesellschaft von True Zero. "Wir mussten lediglich eine Kreditkarte nehmen, in unseren Toyota Mirai mit dem Fahrgemeinschafts-Aufkleber einsteigen und ihn an den True Zero-Wasserstofftankstellen überall in Kalifornien auftanken. Dass dies heute möglich ist, verdanken wir dem Staat Kalifornien - die Vision des Energy Commission and Air Resources Board (Kalifornische Umweltschutzbehörde) ist Wirklichkeit geworden!



"Wir sind ein bisschen durch die Stadt und die Berge gefahren, haben Fotostopps eingelegt, wir sind über die Golden Gate Bridge gefahren, haben angehalten, um mit Journalisten zu sprechen, und sind sogar nach Reno gefahren. Der Mirai kann nach jeder vierminütigen Auffüllung mit True Zero-Wasserstoff mehr als 300 Meilen (482 Kilometer) ausschließlich im Elektrobetrieb fahren. Deswegen war es leicht, alles innerhalb von 24 Stunden zu schaffen, ohne dass wir Probleme oder Bedenken wegen der Reichweite hatten."



Ewanick startete am Mittwoch um 12:01 mittags mit der ersten Etappe bis Sacramento, wo er von Dr. Shane Stephens, dem Entwicklungschef von True Zero, abgelöst wurde. In San Jose übernahm Dr. Tim Brown, Chief Operations Officer der Firma, das Steuer für die letzte Etappe.



Die ersten 15 True Zero-Tankstellen (Fotos unter www.truezero.com/images/) sind einsatzbereit und weitere vier sollen zu Beginn des nächsten Jahres in Betrieb genommen werden, darunter die erste Wasserstofftankstelle in San Diego, die im November eröffnen soll.



"Die Zugänglichkeit und Bequemlichkeit des Wasserstofftankens in Kalifornien verdanken wir dem fantastischen Team, das wir bei True Zero für die Entwicklung und den Betrieb dieses Wasserstoffnetzwerkes aufgebaut haben", so Ewanick. (Zusätzliche Fotos unter https://drive. google.com/drive/folders/0B1p1oij_0_8qNmRIWU9CY2RGYWM?usp=sharing).



"Es ist super, dass wir diese Leistung während der National Drive Electric Week zeigen können", fügte er hinzu. "Elektroautos sind so wichtig für Kaliforniens Umweltziele und wir sehen langsam den Aufschwung durch Brennstoffzellen als Teil des Elektroauto-Mixes. Allein in den vergangenen sechs Monaten haben unsere True Zero-Wasserstoffladestellen die Versorgung für mehr als eine Million Meilen elektrischen Fahrens bereitgestellt."



Das Wasserstoff-Tankstellennetz von True Zero finanziert sich größtenteils über Zuschüsse der kalifornischen Energiekommission, der Behörden South Coast AQMD und Bay Area AQMD sowie durch die Automobilkonzerne Toyota und Honda, die ersten Hersteller auf dem Markt mit Brennstoffzellen-/Elektroantrieben. Hyundai und Mercedes haben ebenfalls Pläne angekündigt, im kommenden Jahr ein Brennstoffzellenauto in den Verkauf zu bringen.



a Der bestehende Guiness-Weltrekord an mit Elektroantrieb zurückgelegten Automeilen innerhalb von 24 Stunden liegt bei 2.142,317 Kilometern oder 1.331 Meilen.



b Auch andere Firmen beanspruchen für sich, "inoffiziell" den Rekord an mit Elektroantrieb zurückgelegten Meilen innerhalb von 24 Stunden gebrochen zu haben.



