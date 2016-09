Schwache US-Konjunkturdaten hatten am Vortag zwar für eine vorübergehende Stabilisierung nebst Dax-Ständen oberhalb von 10.450 Punkten gesorgt, da eine US-Zinserhöhung in der kommenden Woche damit nochmal ein Stück unwahrscheinlicher wird. Nichtsdestotrotz sieht sich der heimische Leitindex am Freitag wieder mit deutlichen Abschlägen konfrontiert. Am heutigen Hexensabbat sind vor allem große Adressen daran interessiert, die auslaufenden Terminkontrakte sämtlicher Produktgattungen in für sie vorteilhafte Preiszonen zu bugsieren. Letztere scheinen offensichtlich in südlich gelegenen Kursregionen zu liegen. Als weiterer Belastungsfaktor fungiert die Deutsche Bank, deren Anteilsscheine - anlässlich einer 14 milliardenschweren...

