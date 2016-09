Rund 66 Milliarden Dollar zahlt Bayer für die Übernahme des US-Konkurrenten Monsanto - ein Teil davon geht an die Banker, die beide Konzerne beraten haben. Eine kleine Beratungsfirma sahnt besonders viel ab.

Die rund 66 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Monsanto Co. durch die Bayer AG beschert einer kleinen Beratungsfirma nun den großen Zahltag. Gegründet wurde diese erst im vergangenen Jahr durch ein Team von Bankern, das Perella Weinberg Partners im erbitterten Streit verlassen hatte.

Ducera Partners LLC, so der Name der Firma, wird von Michael Kramer geleitet. Das Unternehmen beriet Monsanto zusammen mit Morgan Stanley. Es dürfte mindestens die Hälfte jener 110 Millionen Dollar (98 Millionen Euro) an geschätzten Gebühren erhalten, die an die Banker des Verkaufenden gehen, heißt es beim Übernahmeberater Freeman & Co.

"Ihnen werden wohl mehr als 50 Millionen Dollar zustehen, und es könnte sogar noch viel mehr sein", sagte Jeff Nassof, Vice President von Freeman, mit Blick auf Ducera in einem Interview mit Bloomberg ...

