NEW YORK (Dow Jones)--Nach den deutlichen Vortagesgewinnen geben die Kurse an der Wall Street zum Wochenschluss wieder nach. Damit setzt sich das jüngste Muster fort, wonach auf Gewinne am Folgetag meist Verluste folgten. Darin spiegelt sich auch die Unsicherheit im Vorfeld der in der kommenden Woche anstehenden US-Zinsentscheidung wider. Zudem ist bei der Kursfindung zu beachten, dass der vierfache Vefalltermin zu Verzerrungen führen könnte.

Der Dow-Jones-Index verliert zur Mittagszeit 0,4 Prozent auf 18.145 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite büßen 0,4 bzw. 0,2 Prozent ein. Am Rentenmarkt stagnieren die Renditen auf dem zuletzt erhöhten Niveau.

Nachdem am Donnerstag eine insgesamt uneinheitlich ausgefallene Flut an Konjunkturdaten die Spekulation genährt hatte, dass es am kommenden Mittwoch wohl noch keine Zinserhöhung geben wird, hat die Zinsdebatte mit frischen Preisdaten neue Nahrung erhalten.

Im August sind die US-Verbraucherpreise stärker gestiegen als erwartet. Tendenziell befeuert das zwar Spekulationen auf steigende Zinsen, mit 1,1 Prozent liegt die Jahresinflation aber noch ein gutes Stück unter dem von der US-Notenbank ausgegebenen Ziel von 2 Prozent. In der Kernrate ergab sich derweil eine Steigerung um 2,3 Prozent.

Dollar zieht an - Gold gibt nach

Am Devisenmarkt scheinen einige Akteure aus den Preisdaten aber durchaus herauszulesen, dass sie die US-Notenbank bei ihrer Zinsentscheidung beeindrucken könnten, denn der Dollar hat mit Bekanntwerden der Daten deutlich zugelegt. Dass er im weiteren Verlauf noch weiter steigt, könnte einem weiteren Konjunkturdatum geschuldet sein, denn laut dem Index der Uni Michigan liegen die Inflationserwartungen auf Einjahressicht bei 2,3 Prozent, also schon über dem Notenbank-Ziel.

Der Euro fällt auf 1,1157 Dollar nach Kursen um 1,1225 vor den Preisdaten. Auch zum Yen legt der Dollar spürbar zu. Der Goldpreis vollzieht mit den Inflationsdaten einen Rücksetzer auf 1.308 Dollar nach 1.314 zuvor. Auf Tagessicht verliert die Feinunze 0,5 Prozent - der siebte Preisverfall in der achten Sitzung. Höhere Zinsen würde das zinslos gehaltene Gold weniger attraktiv machen, zudem verteuert der steigende Dollar das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum.

Am Ölmarkt geht es unter Schwankungen wieder gen Süden. Neben dem weiter vorhandenen weltweiten Überangebot und möglicherweise wieder vermehrt auf den Markt drängendes Öl aus Libyen drückt auch der Dollar auf die Ölpreise. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligt sich um 1,8 Prozent auf 43,13 US-Dollar, Brent verliert ähnlich stark.

Intel überrascht positiv

Am Aktienmarkt sind Intel gesucht. Der Halbleiterkonzern überraschte mit angehobenen Prognosen für das dritte Quartal. Intel rechnet mit Einnahmen von 15,6 Milliarden US-Dollar, es könnten auch 300 Millionen mehr oder weniger gewesen sein. Bislang lag die Konzernprognose bei 14,9 Milliarden, plus/minus 500 Millionen Dollar. Intel gewinnen 2,6 Prozent.

Mit Enttäuschung reagieren Anleger dagegen auf die Quartalszahlen von Oracle. Zwar steigerte der SAP-Konkurrent im ersten Geschäftsquartal den Gewinn um 5 Prozent, doch hatten Analysten mit mehr gerechnet. Auch der Umsatz verfehlte die Erwartungen. Die Aktie gibt um über 4 Prozent nach.

Einstweilen gestoppt ist die Viertagesrally bei Apple. Nach dem Erreichen eines Jahreshochs von 116,313 Dollar kommt der Kurs um 0,7 Prozent zurück.

Depomed springen um 12,9 Prozent nach oben. Der Pharmahersteller stellt sich laut einem Agenturbericht auf Betreiben des aktivistischen Investors Starboard zum Verkauf, sobald Patentrechtsstreitigkeiten um ein Schmerzmittel beigelegt sind. Die Titel des Impfstoffherstellers Novavax brechen um 83 Prozent ein. Das Unternehmen meldete enttäuschende Studienergebnisse.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 18.145,51 -0,37 -66,97 4,13 S&P-500 2.138,16 -0,42 -9,10 4,61 Nasdaq-Comp. 5.239,04 -0,20 -10,65 4,63 Nasdaq-100 4.810,73 -0,19 -9,17 4,73 DEVISEN zuletzt +/- % 8:09 Uhr Do, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1159 -0,70% 1,1238 1,1237 +2,8% EUR/JPY 114,2328 -0,41% 114,7072 115,11 -22,7% EUR/CHF 1,0930 +0,04% 1,0926 1,0935 +0,5% EUR/GBP 0,8529 +0,45% 0,8493 1,1748 +15,8% USD/JPY 102,35 +0,27% 102,08 102,43 -12,8% GBP/USD 1,3084 -1,11% 1,3231 1,3203 -11,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,05 43,91 -2,0% -0,86 +0,4% Brent/ICE 45,89 46,59 -1,5% -0,70 +5,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.308,21 1.314,25 -0,5% -6,04 +23,3% Silber (Spot) 18,80 18,98 -1,0% -0,19 +36,0% Platin (Spot) 1.015,50 1.032,10 -1,6% -16,60 +13,9% Kupfer-Future 2,16 2,16 +0,1% +0,00 +0,1% ===

