Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In China inklusive Hongkong blieben die Börsen wegen des Mittherbstfestes und in Südkorea wegen des heimischen Erntedankfestes geschlossen.

MONTAG: In Japan ruht der Börsenhandel wegen des "Tages der Ehrung der Alten".

AKTIENMÄRKTE (18.35 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 2.935,25 -1,30% -10,17% Stoxx50 2.807,99 -0,78% -9,43% DAX 10.276,17 -1,49% -4,35% FTSE 6.710,28 -0,30% +7,50% CAC 4.332,45 -0,93% -6,57% DJIA 18.129,00 -0,46% +4,04% S&P-500 2.137,73 -0,44% +4,59% Nasdaq-Comp. 5.239,79 -0,19% +4,64% Nasdaq-100 4.811,46 -0,18% +4,75% Nikkei-225 16.519,29 +0,70% -13,21% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,91% +38

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,94 43,91 -2,2% -0,97 +0,2% Brent/ICE 45,92 46,59 -1,4% -0,67 +6,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.308,63 1.314,25 -0,4% -5,62 +23,4% Silber (Spot) 18,80 18,98 -0,9% -0,18 +36,1% Platin (Spot) 1.013,75 1.032,10 -1,8% -18,35 +13,7% Kupfer-Future 2,16 2,16 +0,1% +0,00 +0,1%

FINANZMARKT USA

Es setzt sich das jüngste Muster fort, wonach auf Gewinne am Folgetag meist Verluste folgten. Darin spiegelt sich auch die Unsicherheit im Vorfeld der in der kommenden Woche anstehenden US-Zinsentscheidung wider. Zudem ist bei der Kursfindung zu beachten, dass der vierfache Vefalltermin zu Verzerrungen führen könnte. Im August sind die US-Verbraucherpreise stärker gestiegen als erwartet. Tendenziell befeuert das zwar Spekulationen auf steigende Zinsen, die Jahresinflation liegt aber noch ein gutes Stück unter dem Zielwert. Am Devisenmarkt scheinen einige Akteure aus den Preisdaten aber durchaus herauszulesen, dass sie die US-Notenbank bei ihrer Zinsentscheidung beeindrucken könnten. Intel überraschte mit angehobenen Prognosen, die Aktie gewinnt 2,6 Prozent. Mit Enttäuschung reagieren Anleger dagegen auf die Quartalszahlen von Oracle. Die Aktie gibt um über 4 Prozent nach. Einstweilen gestoppt ist die Viertagesrally bei Apple. Nach dem Erreichen eines Jahreshochs kommt der Kurs um 0,7 Prozent zurück.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine wichtigen Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Belastet wurde die Stimmung am Gesamtmarkt vom so genannten "großen Hexensabbat": An der Terminbörse verfielen Future- und Optionskontrakte und damit auch die Absicherungen vieler Anleger. Diese eröffneten deshalb neue Absicherungen und das drückte über terminmarktorientierte Verkäufe auf die Kurse. Das US-Justizministerium hat von der Deutschen Bank 14 Milliarden Dollar Schadensersatz wegen der Emission hypothekengedeckter Wertpapiere gefordert. Das ist die höchste Summe, die bisher von einem ausländischen Institut verlangt wurde. Zweitgrößter DAX-Verlierer waren Eon mit einem Minus von 3,8 Prozent. Das Gewicht der Aktie im DAX fällt nun von etwa 1,7 auf etwa 1,53 Prozent. Astrazeneca gewannen 2 Prozent. Nach einer Studie wies der Pharmakonzern auf Erfolge in der Behandlung von Diabetes hin. Auch Novo Nordisk stiegen deutlich um 1,0 Prozent, nachdem das Unternehmen Erfolge bei der Erprobung eines neuen Diabetes-Medikaments gemeldet hatte. Der Index der Pharmatitel stieg um 0,4 Prozent. Lufthansa verloren 2 Prozent. Die Gespräche der Airline mit der Pilotengewerkschaft Cockpit waren gescheitert. Die VW-Aktie gab um 3,6 Prozent nach. Nun haben sich auch Blackrock, Vanguard und State Street in die Reihe der Kläger eingereiht, berichtete der Spiegel.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 8:09 Uhr Do, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1155 -0,73% 1,1238 1,1237 +2,7% EUR/JPY 114,1862 -0,45% 114,7072 115,11 -22,8% EUR/CHF 1,0930 +0,04% 1,0926 1,0935 +0,5% EUR/GBP 0,8535 +0,52% 0,8493 1,1748 +15,9% USD/JPY 102,37 +0,29% 102,08 102,43 -12,8% GBP/USD 1,3070 -1,22% 1,3231 1,3203 -11,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Dank positiver Vorgaben von der Wall Street ist es an den Börsen nach oben gegangen. Eine Zinserhöhung der Fed scheint vorerst vom Tisch, nachdem die US-Einzelhandelsumsätze enttäuscht hatten. Damit werden auch Befürchtungen gemildert, dass Kapital aus Asien abgezogen und in den USA investiert werden könnte. Am Dienstag und Mittwoch tagt die japanische Notenbank, weshalb sich die Investoren etwas zurückhielten. Den japanischen Anlegern steht überdies wegen eines Feiertags am Montag ein langes Wochenende bevor. Auch das war ein Grund, sich nicht zu weit vorzuwagen. Dazu kam, dass viele Märkte in der Region am Freitag geschlossen waren. Gesucht waren Aktien japanischer Apple-Zulieferer. Die anfängliche Skepsis bezüglich der Geräte ist einer wohlwollenderen Haltung gewichen. In Tokio stiegen Murata Manufacturing um 4,2 Prozent und TDK um 4 Prozent. Japan Display machten einen Satz um 11,3 Prozent nach oben. Aktien japanischer Banken legten ebenfalls zu. Sie wurden von der Hoffnung getragen, dass die BoJ davon absehen wird, die ohnehin negativen Zinsen nochmals zu senken. Verkauft wurden dagegen die Aktien von Immobilienunternehmen, nachdem in der Region Tokio weniger Eigentumswohnungen verkauft worden waren. In Australien waren die Aktien der vier größten Banken des Landes den dritten Tag in Folge gesucht. Ferner erholten sich die Aktien aus der Ölbranche, nachdem die Ölpreise am Vortag wieder etwas Boden gutgemacht haben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

S&P: Dt-Bank-Rating zunächst nicht beeinträchtigt von US-Verhandlungen

Standard & Poor's (S&P) sieht keine unmittelbare Beeinträchtigung der Bonität der Deutschen Bank durch die Vergleichsgespräche in den USA. S&P sieht das Langfrist-Rating der Bank derzeit bei BBB+ mit negativem Ausblick und das Kurzfrist-Rating bei A-2.

Markus Krebber rückt in RWE-Vorstand auf

Der Aufsichtsrat der RWE AG hat Markus Krebber zum ordentlichen Vorstandsmitglied bestellt. Krebber ist derzeit CEO der RWE Supply & Trading. Die Ernennung erfolge mit Wirkung zum 1. Oktober 2016 für die Dauer von drei Jahren, teilte der Konzern mit. Wie bereits im März dieses Jahres mitgeteilt wurde, soll Krebber nach Abschluss des geplanten Börsengangs von Innogy das Finanzressort von Bernhard Günther übernehmen. Günther fungiert bis dahin in Personalunion als Finanzvorstand der RWE AG und der Innogy SE.

ZF erhöht Haldex-Angebot - bleibt jedoch unter Knorr-Bremse

Im Übernahmekampf um den schwedischen Nutzfahrzeuglieferanten Haldex liefern sich die beiden Bieter ZF Friedrichshafen und Knorr-Bremse einen Schlagabtausch. ZF Friedrichshafen bietet den Haldex-Aktionären nun 120 schwedische Kronen in bar pro Anteilsschein, nach zuvor 110 Kronen. Am Morgen hatte bereits Knorr-Bremse die eigene Offerte auf 125 Kronen angehoben.

AIG verkauft Versicherungsgeschäfte an kanadischen Pensionsfonds

Der US-Versicherungskonzern American International Group (AIG) verkauft Geschäfte am internationalen Versicherungsmarkt Lloyd's of London an Kanadas größten Pensionsfonds. Dafür erhält AIG rund 240 Millionen US-Dollar in bar, wie der Konzern mitteilte.

Exxons Rechnungslegung im Visier der Staatsanwaltschaft - Kreise

Die New Yorker Staatsanwaltschaft interessiert sich für die Rechnungslegungspraktiken von Exxon Mobil Corp. Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman ermittelt, warum der Ölkonzern trotz des nun schon zwei Jahre währenden Ölpreiseinbruchs keine Abschreibungen auf seine Vermögenswerte vorgenommen hat, wie mit der Sache vertraute Personen sagten.

Intel rechnet in 3Q mit höherem Umsatz und höherer Bruttomarge als erwartet

Intel hat im dritten Quartal vermutlich mehr umgesetzt als und eine bessere Marge erzielt als erwartet. Der US-Chipkonzern rechnet mit Einnahmen von 15,6 Milliarden US-Dollar, es könnten auch 300 Millionen mehr oder weniger gewesen sein, teilte die Intel Corp mit.

Vodafone erhöht Surfgeschwindigkeit in deutschen Metropolen

Vodafone baut ihr Mobilfunknetz weiter aus. Ab sofort sollen unter anderem in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Hamburg und Hannover Surfgeschwindigkeiten von bis zu 375 MBit pro Sekunde im Mobilfunknetz möglich sein. Bislang war das Vodafone-Netz bis zu 225 MBit pro Sekunde schnell, Rivale Telekom kann derzeit bis zu 300 MBit pro Sekunde bieten.

