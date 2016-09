Die Botschaft hat sich in vielen Köpfen festgesetzt: Über Fernwärmenetze lassen sich Immobilien günstig und klimafreundlich beheizen. Eine Studie zieht ein anderes Fazit: Der Heizkessel im eigenen Keller ist besser.

Fernwärmenetze gehören zu den Lieblingskindern der Politik. Viele Länder, Kommunen und Stadtwerke treiben ihren Bau voran. Nicht selten wird der Bau mit öffentlichen Mitteln bezuschusst. Die von sechs Verbänden - darunter der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH), der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) und das Institut für Wärme und Oeltechnik (IWO) - in Auftrag gegebene Studie "Dezentrale versus zentrale Wärmeversorgung im deutschen Wärmemarkt" kommt jedoch zu ernüchternden Ergebnissen.

"Die netzgebundene Wärmeversorgung aller Bestandsgebäude wäre im hier betrachteten Zeitraum von 20 Jahren um 250 Milliarden Euro teurer als die Erneuerung durch dezentrale Wärmesysteme", heißt es in der Zusammenfassung der Studie. Eine Kilowattstunde Primärenergie im Jahr einzusparen, sei durch eine Modernisierung mit dezentralen Systemen günstiger als bei einem Anschluss an eine zentrale Versorgung durch Wärmenetze, heißt es in der Studie weiter. Das durchschnittliche dezentrale ...

