EU-Umbau soll bis März größtenteils umgesetzt sein

Nach dem britischen Referendum über einen EU-Austritt wollen die verbliebenen 27 Mitgliedstaaten binnen eines halben Jahres ihre Pläne zum Umbau der Europäischen Union finalisieren. Einen entsprechenden Zeitplan enthält die "Bratislava-Agenda", die am Freitag zum Abschluss des Treffens der 27 von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Staatschef Francois Hollande in der in der slowakischen Hauptstadt vorgestellt wurde.

S&P stuft Ungarn hoch auf BBB- - Ausblick für Russland erhöht

Die Ratingagentur Standard & Poor's hat die Bonitätsbewertung für Ungarn mit BBB- (von BB+) wieder auf Investment Grade gestuft. Die kurzfristige Einstufung wurde auf A-3 von B hoch genommen. Zur Begründung verwiesen die Kreditanalysten auf die bessere wirtschaftliche Entwicklung. Zudem äußerte sich S&P zu weiteren Länderratings: So wurde Zypern ebenfalls hochgestuft auf BB von BB-. Der Ausblick sowohl für Russland als auch für Finnland wurde auf stabil von negativ erhöht. Die Ratings für Österreich (AA+) sowie Finnland (AA+), Russland (BB+), Dänemark (AAA) und Portugal (BB+) wurden bestätigt.

Autoindustrie fordert "Grüne Welle" in Städten statt Fahrverboten

Die deutschen Autohersteller setzen auf flüssige Ampelschaltungen statt auf Einfahrverbote für Dieselfahrzeuge, um in den Innenstädten die Luftqualität zu verbessern. "Es gibt intelligentere Maßnahmen als Fahrverbote", sagte der Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Matthias Wissmann, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Gabriel reist nach Moskau

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) wird in der kommenden Woche mit einer Wirtschaftsdelegation nach Moskau reisen. Wie sein Ministerium mitteilte, sind am Mittwoch und Donnerstag Gespräche mit mehreren Mitgliedern der russischen Regierung geplant. Dabei soll es um das Verhältnis Russlands zu Deutschland und der EU gehen. Ob Gabriel auch Präsident Wladimir Putin trifft, ist laut Wirtschaftsministerium noch unklar.

Stimmung der US-Verbraucher bleibt stabil

Die Stimmung der US-Verbraucher ist im September stabil geblieben. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stagnierte laut der ersten Umfrage im Monat bei 89,8 Punkten. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Wert von 91,0 erwartet, nach 89,8 im Vormonat. Der seit Mai zu beobachtende Abwärtstrend des Indikators hat damit ein Ende gefunden.

US-Inflation zieht im August etwas an

Der Preisauftrieb in den USA hat sich im August etwas verstärkt. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, stiegen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten im Vorfeld nur mit einem Anstieg von 0,1 Prozent gerechnet. Die für den Vormonat gemeldete Stagnation der Preise wurde bestätigt.

US-Realeinkommen sinken im August

Die Realeinkommen in den USA sind im August gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent gefallen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im Juli ein Anstieg um 0,4 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben der Behörde zufolge im August saison- und inflationsbereinigt 367,26 US-Dollar nach 368,63 Dollar im Vormonat.

