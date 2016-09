Zum Auftakt des dritten Spieltags in der Bundesliga hat der 1. FC Köln gegen den SC Freiburg mit 3:0 gewonnen. Die Partie begann temporeich, doch die beiden Abwehrketten standen die erste halbe Stunde gut.

Anthony Modeste kam in der 29. Minute durch, Leonardo Bittencourt erhöhte nur zwei Minuten später und nach einem erneuten Treffer von Modeste in der 43. Minute war die Partie entschieden. In der Tabelle ist der 1. FC Köln damit vorerst auf Platz eins.