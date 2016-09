Vier Pässe hat das Bundesamt für "echt" deklariert, doch sie sind gefälscht. Und schlimmer noch: drei der so eingereisten Personen gehören zum Umfeld des IS. Beängstigende Ergebnisse von Stichproben, die das Vertrauen in das BAMF schwer erschüttern.

Mehrere Bundesländer misstrauen nach Informationen des RBB den Identitätsprüfungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Als Konsequenz und um zu wissen, wer genau ins Land gekommen ist, wolle Brandenburgs Generalstaatsanwalt Erardo Rautenberg rund 18 000 Datensätze der Behörde beschlagnahmen lassen, berichtet der Sender. Zu diesem Zweck habe er von der zuständigen Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) mehrere Beschlüsse bei Gericht beantragen lassen. Zuvor habe Rautenberg BAMF-Chef Frank-Jürgen Weise persönlich aufgefordert die Datensätze zu übergeben.

Dabei ...

