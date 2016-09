Die Aktie der Deutschen Bank ist wegen Drohungen des US-Justizministeriums unter hohen Druck geraten. Dieses fordert eine Strafe von 14 Milliarden Dollar für Vergehen auf dem amerikanischen Immobilienmarkt. Einige Beobachter erkennen darin eine Vergeltungsmaßnahme für die hohe Milliardenstrafe, welche die EU kürzlich gegen Apple ausgesprochen hatte.

Eine drohende Milliarden-Strafe für die Deutsche Bank hat Anleger am Freitag aufgeschreckt. Sie verkauften nicht nur Papiere des deutschen Branchenprimus, sondern auch andere Finanzwerte, berichtet Reuters. Ein Großteil der Kursverluste von Dax und EuroStoxx50 ging auf ihr Konto. Die beiden Indizes verloren jeweils deutlich über 1 Prozent auf rund 10.280 beziehungsweise 2930 Punkte. Der Aktienkurs der Deutschen Bank liegt derzeit rund 8,7 Prozent im Minus. Das US-Justizministerium fordert im Streit um angebliche Tricksereien bei Immobiliengeschäften 14 Milliarden Dollar von der Bank. Die Verhandlungen über die endgültige Strafe stünden aber erst am Anfang, betonte das Geldhaus. "Das Justizministerium hat die Deutsche Bank dazu auserkoren, ihren Teil beim Stopfen des enormen US-Haushaltsdefizits beizutragen", urteilte Aktienhändler Markus Huber vom Brokerhaus City of London. "Das Ganze hat auch schwerwiegende Folgen für die Royal Bank of Scotland ...

