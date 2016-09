Der deutschen Bank droht eine Milliardenstrafe in den USA wegen Tricksereien in der Immobilien-Krise. Die Aktie verlor zwischenzeitlich 5 Prozent.

Wegen einer möglichen 14 Milliarden Dollar schweren Strafzahlung an die USA haben Anleger Deutsche Bank aus ihren Depots geworfen. Die Papiere des Geldhauses fielen im Geschäft von Lang & Schwarz und im Frankfurter Frühhandel um jeweils etwa fünf Prozent. Das Institut hatte in der Nacht mitgeteilt, im Streit um Tricksereien bei Immobiliengeschäften habe das US-Justizministerium diese Summe als Vergleichsvorschlag unterbreitet. Der endgültige Betrag werde voraussichtlich auf dem Niveau der Strafzahlungen von Mitbewerbern liegen. "Die 14 Milliarden sind eine Art 'Eröffnungsangebot'", sagte ein Börsianer. Die Nachricht belaste die Aktie dennoch. Schließlich hätten Medien in...

