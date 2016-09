Die Bedingungen, unter denen der Anleihen-Markt funktioniert, machen den Crash beinahe unvermeidlich. Noch hätten die Finanzminister und die Notenbanker die Möglichkeit, as Ruder herumzureißen. Doch mit jedem Tag, der ohne einschneidende Maßnahmen vergeht, kommt der Crash näher.

Die Wirkungen der langen Dauer der Niedrigzinsphase Entscheidend ist vor allen anderen Faktoren die Dauer der Niedrigzinsphase. Diese hat 2009 mit niedrigen Sätzen begonnen, also vor acht Jahren. In der Folge, vor allem ab 2013, kam es laufend zu weiteren Reduktionen bis jetzt Null- und Negativzinsen an der Tagesordnung sind. Zu fragen ist nach den Konsequenzen. Auf dem Anleihen-Markt kommt den Zehn-Jahres-Papieren eine dominante Rolle zu. Anleihen aus der Periode der hohen Zinsen vor 2009 nähern sich der Tilgung. Aber auch die Papiere aus den ersten Jahren der Niedrigzinsphase kommen in die Jahre. Nicht zuletzt, weil viele Anleger kürzere Fristen bevorzugt haben, in der Hoffnung, dass doch wieder höhere Zinsen bezahlt werden. Dass das genaue Gegenteil eingetreten ist, hat kaum jemand erwartet. Diese Umstände haben dramatische Konsequenzen: In den Vermögen sinkt die Rendite gegen Null, weil die im Gefolge der Tilgungen frei werdenden...

Den vollständigen Artikel lesen ...