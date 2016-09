Verteidigungsministerin von der Leyen rechnet mit einem langfristigen Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan. "Wir werden gemeinsam noch länger bleiben müssen", sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Das Einsatzende hänge von der Entwicklung der Lage in Afghanistan ab, die Einschätzung erfolge gemeinsam mit den Verbündeten. Einen deutschen Alleingang werde es nicht geben: "Deutschland ist nicht alleine reingegangen und wird nicht alleine rausgehen", sagte die Ministerin. Nach Einschätzung von der Leyens gebe es etliche hoffnungsvolle Entwicklungen in dem Land, vieles aber liege noch im Argen. "Gerade in Afghanistan sollte man nicht im Monats-Rhythmus denken", sagte von der Leyen.

Aktuell sind etwa 900 Bundeswehrsoldaten in Afghanistan stationiert.