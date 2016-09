Liebe Leser,

die Aktie von Heidelberger Druck steht dieser Tage unter einem ungewöhnlich hohen Druck. Angesichts ausbleibender negativer Meldungen überrascht das so manchen Anleger. Zwar waren die letzten Geschäftszahlen etwas ernüchternd, seither konnte der Druckmaschinenhersteller sich aber über ein hohes Niveau an neuen Aufträgen freuen. Dies scheint manchem Anleger aber nicht Grund genug zu sein, um die eigenen Positionen auszubauen. Alleine in den letzten vier Wochen büßte Heidelberger ...

