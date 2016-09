New Brunswick - Der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson (J&J) will das Augenheilkunde-Geschäft von Abbott Laboratories kaufen. Der vereinbarte Kaufpreis liege bei 4,325 Milliarden US-Dollar in bar, teilte J&J am Freitag mit. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" über die Absichten berichtet. Während der Aktienkurs des Käufers in einem etwas gedrückten Markt leicht nachgab, legten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...