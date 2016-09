52 Prozent der Bundesbürger haben offenbar nichts gegen den weiteren Ausbau von Windkraftanlagen in Deutschland. Sie fänden ein Windrad in der Nachbarschaft laut einer Emnid-Umfrage für die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) gut oder sehr gut, berichtet die "Saarbrücker Zeitung" (Samstag).

Nach Angaben des Instituts soll die Auswahl der Befragten "repräsentativ" sein. Demnach klettert die Zustimmung auf 69 Prozent, wenn sich Windkrafträder bereits im Wohnumfeld befinden. Windräder sind in Deutschland umstritten. Kritiker führen an, sie seien zu laut, zu gefährlich für Vögel und der Aufbau führe meist zu einem massiven Eingriff in die Natur.

Nach Ansicht des Geschäftsführers der Lobbyorganisation, Philipp Vohrer, zeigt die Umfrage jedoch, dass die Skepsis vor dem Ausbau der Erneuerbaren häufig unbegründet ist. "Bei Menschen, die Erneuerbaren-Anlagen aus ihrer Nachbarschaft kennen, steigt die Akzeptanz deutlich an", sagte Vohrer der Zeitung. Laut der Umfrage halten 93 Prozent der Befragten den Ausbau der Erneuerbaren Energien für wichtig bis außerordentlich wichtig. Gleichzeitig glauben 37 Prozent, dass durch mehr Wind, Solar oder Biomasse langfristig die Energiekosten für den Verbraucher sinken werden.