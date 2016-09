von Peter Schweizer, Euro am Sonntag Euro am Sonntag: Ihre Tochter Nordic Growth Market (NGM) in Stockholm hat sich nach der Börse Stuttgart und der Euronext zum drittgrößten börslichen Handelsplatz für verbriefte Derivate in Europa entwickelt. Woran liegt das? Ralph Danielski: Der Erfolg der NGM ist vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...