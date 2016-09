Im äußersten Nordosten Afghanistans hat der Krieg ein Fleckchen Erde ausgespart. Hier erholen sich seltene Schneeleoparden in einem Schutzgebiet. Die Regierung hofft auf Touristen in dem abgelegenen Landschaftsstreifen.

Mitten im afghanischen Hindukusch hat der Krieg ein malerisches Fleckchen Erde ausgespart: Im Wachan-Korridor, eingebettet zwischen Pakistan und Tadschikistan, hat der Naturschutz eine Chance - und mit ihm die als bedroht eingestuften Schneeleoparden. Sie scheinen sich zu erholen, und Afghanistan hofft, daraus touristischen Profit für die abgelegene und verarmte Region schlagen zu können.

Bis zu 140 der scheuen Tiere leben Schätzungen von Umweltschützern zufolge inzwischen im Wachan-Nationalpark, der vor zwei Jahren auf rund 10.000 Quadratkilometern eingerichtet wurde. Stephane Ostrowski vom Naturschutzbund WCS mit Sitz in New York spricht von einer stolzen und überlebensfähigen Anzahl. Auch andere Tierarten wie die Sibirischen Steinböcke oder Langschwanzmurmeltiere, die Hauptbeute der Leoparden, gehe es offenbar gut in dem Schutzgebiet.

Die vom UNDP, dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, finanzierte Arbeit des WCS ist mühsam. Der Wachan-Streifen ist schwer zugänglich und die meiste Zeit des Jahres wegen des vielen Schnees abgeschnitten. Die umliegenden Grenzen zu Pakistan, Tadschikistan und China sind normalerweise geschlossen. Seine Abgeschiedenheit hat Wachan aber eben auch vor Jahrzehnten des Krieges bewahrt.

Ostrowski und seine Kollegen bleiben den Leoparden auf der Spur. Die Wissenschaftler ...

