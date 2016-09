Die Goldpreise nähern sich vor der wichtigen FOMC Zinsentscheidung der Unterstützung

Die Goldpreise lagen diese Woche niedriger. Das Edelmetall verlor 1,46% und wurde am Freitag in New York zum Börsenschluss mit 1308 gehandelt.

Fundamentale Prognose für Gold: Neutral

Die Gold- und Heizölpreise richten sich nach den Einzelhandelsumsätzen, die die Fed Spekulationen beeinflussen

Goldpreis - 5. Tag infolge unter der Trendlinie

Der Goldpreis lag in dieser Woche niedriger. Das Edelmetall verlor 1,46% und wurde bei Börsenschluss am Freitag in New York mit 1308 gehandelt. Der Verlust erfolgt in einer Woche voller Volatilität in den US-Märkten, wobei wichtige Aktien-Indices hin und her schwankten und die Woche vor dem mit Spannung erwarteten FOMC Policy Meeting etwas höher abschlossen.

Die US-Wirtschaftsdaten waren in dieser Woche gemischt, unerwartete Einzelhandelsumsätze, gefolgt von einer stärker als erwarteten Statistik bei dem gesamten VPI am Freitag. Trotz des gesamten VPI bleiben die Privaten Konsumausgaben (Personal Consumption Expenditure - PCE), die von der Fed bevorzugte Inflationsbewertung, mit 1,6% hartnäckig niedrig und bereitet damit den Zentralbank-Offiziellen Sorgen. Es steht noch nicht fest, ob das FOMC genügend Beweise für eine Zinsanhebung in diesem Jahr hat und wenn die Inflation - Beschäftigung sich weiterhin den von derFed gesetzten Zielen nähert, so wird es immer schwieriger werden, ein Straffen der Politik zu vermeiden.

Vorausschauend werden in der nächsten Woche alle Augen auf die FOMC-Zinsentscheidung am Mittwoch fixiert sein. Es sieht so aus, als erwarten die Märkte, dass die Zentralbank keine Zinsanhebung vornehmen wird. Die Fed Fund Futures kalkulieren die Chance für eine Zinsanhebung mit 20%. Die Aufmerksamkeit wird sich auf die aktualisierten vierteljährlichen Prognosen in Bezug auf Wachstum, Inflation - Beschäftigung richten. Die aus dem Komitee stammende Rhetorik lässt vermuten, dass eine wachsende Bereitschaft besteht, mit der Straffung der Policy zu beginnen. Und sollte die Auszählung der Stimmen ergeben, dass weitere Abweichler die Kansas City Fed-Präsidentin Esther George für eine Zinsanhebung unterstützen, könnte der Greenback auf Kosten des Goldes unterstützt bleiben.

Eine Zusammenfassung des DailyFX Speculative Sentiment Index (SSI) zeigt, dass die Trader Gold netto Long handeln - das Verhältnis steht bei 2,29 (75% der Trader sind Long) - bärische Daten. Beachten Sie, dass die Long Positionen 32,9% über den Levels der vergangenen Woche liegen und die Short Positionen in dem gleichen Zeitraum um 41% fielen. Die Zunahme bei den Long Positionen baut Open Interest auf und behält die Abwärts Tendenz für die nächste Woche im Fokus. Es ist jedoch wichtig zu berücksichtigen, dass der SSI von Extremen, die man seit Januar nicht mehr gesehen hat, gerade als die Preise am Boden waren, abgeleitet wird.

Gold täglich

Zum Wochenschluss hin zielt das Gold auf eine kurzfristige Unterstützungs-Konfluenz bei 1302/04 ab, wo die 100% Extension der Neigung von den früheren Hochs mit dem 100-Tage gleitenden Durchschnitt, dem monatlichen Tief - dem Mai Hoch zusammentreffen. Die direkte Abwärtstendenz steht im Risiko während über diesem Level kurzfristig ein anfänglicher Widerstand das monatliche Tief zum Tagesschluss bei 1323, unterstützt von 1330 anvisiert.

Ein Durchbruch unter diesem Level riskiert eine Fall in die Konfluenz-Unterstützungszone bei 1287 - ein Bereich von Interesse für eine Pause - Long Entries. Wir werden dieses Level als unsere größere bullische Annullierungszone für die FOMC-Zinsentscheidung in der nächsten Woche reservieren. Vom Standpunkt des Handels würde ich bei Gold nach einer Schwächer weiter unten in die struturelle Unterstützung suchen, wobei ein Durchbruch über die obere Mittellinienparallele benötigt wird, um die größere Oberseiten-Tendenz wieder ins Spiel zu bringen, wobei 1355 &1366 anvisiert werden.

