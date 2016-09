Liebe Leser,

in der letzten Woche haben wir darüber berichtet, dass Nordex nach dem Zusammenschluss mit Acciona Windpower inzwischen weltweit vertreten ist und in den letzten Wochen Aufträge bzw. Fertigstellungen von bzw. für Windenergieanlagen u.a. in Finnland, Irland, Südafrika und Südamerika vermelden konnte.

Positiv wurden auch erfreuliche Nachrichten des Konkurrenten Vestas aufgenommen. Vergangenen Freitag ging die Aktie mit einem großen Plus von 5% (Xetra-Handel) ins Wochenende. ...

