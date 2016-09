Singapur (ots/PRNewswire) - NMT Pharmaceuticals Pte Ltd (NMT Pharma) gab heute die Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung mit dem in den USA ansässigen Unternehmen CAO Pharmaceuticals Inc. (CAO Pharma) über eine exklusivrechtliche weltweite Lizenz zur weiteren Entwicklung und Vermarktung des gemeinsam von CAO Pharma und NMT Pharma entwickelten Krebsmedikaments CZ-48 bekannt.



NMT Pharma hat die Due-Diligence-Prüfung für das Krebsmedikament CZ-48 in wichtigen Märkten abgeschlossen. "Dies ist ein Meilenstein bei unserer Geschäftserweiterung von Medikamentengabe und vertraglichen F&E-Dienstleistungen hin zu unserer eigenen Arzneimittel-Pipeline. Nachdem präklinische Daten eine niedrige Toxizität und Wirksamkeit von CZ-48 bei 22 unterschiedlichen Krebszelllinien gezeigt hat, freuen wir uns darauf mit unseren Partnern dieses vielversprechende Medikament in jeden Teil der Welt zu bringen", sagte David Sher, Geschäftsführer von NMT Pharma.



CZ-48 ist ein Analogon zu Camptothecin, ein Topoisomerase I-Hemmer und Prodrug, das nur während des Eindringens in Tumorzellen aktiv wird. "Wir sind der Meinung, dass die neue Kapselformulierung und das oral eingenommene Medikament CZ-48 milde Nebenwirkungen sowie bessere Therapieeffekte und höhere Therapietreue aufweisen würde. Wir haben gerade erst erfolgreich unseren ersten Patienten für die klinische Phase-I-Studie rekrutiert", sagte Zhisong Cao, PhD., President und CEO von CAO Pharma.



Neben der Lizenzvereinbarung hat NMT Pharma eine Forschungsvereinbarung und einen Aktienkaufvertrag mit CAO Pharma unterzeichnet. "Wir freuen uns, dass sich unsere Partnerschaft mit NMT Pharma nicht nur auf das Medikament CZ-48 beschränkt. Unsere neuen Aktionäre werden sich auf die Vermarktung des Medikament CZ-48 konzentrieren, während sich mein Team um die klinischen Studien und Entwicklungsprogramme für neue Arzneimittel kümmern wird", fügte Zhisong Cao hinzu.



Das in Singapur ansässige Unternehmen NMT Pharmaceuticals Pte Ltd ist ein Spinoff-Unternehmen des Geschäftsbereichs Pharma der NanoMaterials Technology Pte Ltd (NMT). Es verfügt über die proprietäre High Gravity Controlled Precipitation ("HGCP") Technologie sowie die Duo-CTM Technologie zur Optimierung der Medikamentengabe sowie andere patentierte Dispersionstechnologien zur Optimierung der Bioverfügbarkeit von pharmazeutischen Wirkstoffen und Formulierungen im Mikro- und Nano-Größenbereich.



CAO Pharmacueticals Inc. ist ein in Houston (Texas) beheimatetes Startup-Unternehmen, das den Schwerpunkt seiner Geschäftstätigkeit auf Erforschung, Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Krebsmedikamenten setzt. Das wichtigste Arzneimittel des Unternehmens ist CZ-48, welches ein breites antitumorales Spektrum bei verschiedene Formen der Tumorerkrankungen beim Menschen wie Karzinomen in Pankreas, Brust, Lunge, Eierstock, Blase, Darm, Niere, Leber, Magen, Lymphsystem und Kopf-Hals-Bereich sowie Melanomen aufweist. In der Entwicklungspipeline befinden sich weitere neue Medikamente, die in Vorbereitung für den IND-Antrag bei der FDA sind. Das Managementteam des Unternehmens wird angeführt von Zhisong Cao, PhD., der eine mehr als 20-jährige Erfahrung in der Entwicklung von Krebsmedikamenten vorweisen kann. Sein Team verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz und umfassende Kenntnisse in der Durchführung von klinischen Phase-I- und Phase-II-Studien.



