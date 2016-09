Mobilisierung städtischer Verwaltungsprozesse auf Smartphones und Tablets



München (ots/PRNewswire) - MobileIron (NASDAQ: MOBL), der führende Anbieter im Bereich Enterprise Mobile Security, gibt heute bekannt, dass die Kreisstadt Siegburg die MobileIron EMM-Plattform für die digitale Transformation ihrer behördlichen Prozesse einsetzt. Durch den mobilen Zugriff auf zentrale Backend-Systeme spart die IT der nordrhein-westfälischen Kreisstadt Siegburg Zeit und Geld. Darüber hinaus steigert sie ihre Attraktivität als Arbeitgeber für die Generation Y.



"Unsere Bürger wollen die Mitarbeiter der Fachbereiche flexibel erreichen können und vor allem zeitnah eine kompetente Auskunft erhalten. Eine sichere mobile Anbindung an digitale Akten und entsprechende Verwaltungsabläufe auch im Außendienst und Home Office sind dafür unerlässlich", sagt Bernd Lehmann, Co-Dezernent der Kreisstadt Siegburg.



"Mit MobileIron können Unternehmen und Verwaltungen wie die Kreisstadt Siegburg ihre Firmendaten schützen, sicher auf Daten und Anwendungen zugreifen - und überdies können die Mitarbeiter mit dem Endgerät arbeiten, das sie am liebsten mögen", erklärt Peter Machat, Director DACH und EE bei MobileIron.



Siegburg nutzt die EMM-Plattform umfassend zur Prozessoptimierung. Derzeit sind schon zahlreiche Prozesse in unterschiedlichen Aufgabenbereichen der Stadtverwaltung für die Nutzung mit iOS- oder Android-Smartphones und Tablets ausgelegt und werden mit MobileIron zentral und sicher verwaltet. Aktuell hat man in der Stadtverwaltung Siegburg mobile Lösungen in den Aufgabenbereichen Baumkataster (Umweltschutz), bei der Dokumentierung von Straßenschäden, bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Ordnungskräfte der Stadt ("Politessen"), bei Verstößen gegen "Sicherheit und Ordnung", bei der Hausmeisterbetreuung der öffentlichen Gebäude der Stadt und der Dokumentation von Gebäudeschäden im Einsatz.



Mobile Schlüssel-Applikationen Docs@Work und Web@Work



Umgesetzt wird die Mobilisierung der Verwaltungsprozesse mit der zentralen Managementplattform von MobileIron, dem Mailserver Sentry, dem Modul Docs@Work für mobiles Dokumenten-Management und dem sicheren mobilen Browser Web@Work. Im Rahmen eines Gesamtkonzepts (Zugriff auf einen digitalen Aktenserver) ist überdies der mobile Zugriff auf elektronische Vorgangsakten (eAkte) im Intranet für berechtigte Verwaltungsmitarbeiter und für kommunale Mandatsträger möglich. Und nicht zuletzt wird beispielsweise die Pflegedokumentation in den Seniorenzentren der Kreisstadt mobil über Web@Work abgewickelt.



"Die sukzessive Ablösung von Stift und Papier bei den Verwaltungsprozessen führt zu einer deutlichen Effizienzsteigerung", zieht Bernd Lehmann Bilanz.



Detaillierte Informationen zum Mobility-Projekt "Kreisstadt Siegburg" finden Sie hier: https://www.mobileiron.com/de/customers/case-studies/Siegburg



MobileIron



MobileIron (NASDAQ: MOBL) bietet Unternehmen weltweit die sichere Grundlage, Mobile First Organisationen zu werden. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.mobileiron.com.



