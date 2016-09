Ein umfassendes Unified-Storage-System, das alle Ihre Speicheranforderungen vereint



Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495) stellt die EonStor GS Familie vor, welche datei-, block- und objektbasierenden Speicher in einem System konsolidiert.



Die EonStor GS Familie bietet nicht nur Flexibilität dank Speicherkonsolidierung, sondern auch Leistung, dank aktueller Hardware und neuster Host-Technologie.



Features wie SSD Cache, Protokollübersetzung zwischen lokalen NAS / SAN- und Cloud-Storage-Diensten, sowie automatisierten Storage-Tiering gewährleisten eine kontinuierliche Leistung auf allen Betriebsebenen.



Da die Sicherheit von größter Bedeutung ist, wenn es um die Datenspeicherung in der Cloud geht, bietet die EonStor GS Familie AES 256 Bit-Verschlüsselung bei der Datenübertragung und Datenspeicherung, sowie SED-Kompatibilität (Self-Encrypting-Drives). Darüber hinaus sind Verbindungen zwischen Server und Client per SSL verschlüsselt.



Die EonStor GS Familie minimiert das Risiko von Datenverlust mit ihren integrierten Backup-Funktionen, wie Intelligent Drive Recovery (IDR), Snapshot, lokaler Replikation, Remote-Replikation und rsync auf Dateiebene. SMB 3.0 basiertes Failover und die Multipathing-Unterstützung garantieren einen unterbrechungsfreien Betrieb, Dual-Kontroller und ein redundantes Hardware-Design Systemkontinuität bei Störungen.



EonOne ist die zentrale Anwendung für das intuitive und flexible Workflow-Management. EonOne unterstützt den Anwender mit zahlreichen Assistenten bei der Ressourcen-Verwaltung. Ein "Workflow-Automation" Assistent ermöglicht es wiederkehrende Arbeitsabläufe zu automatisieren.



EonStor GS Unified-Storage-Systeme sind in zwei Baugrößen, 2HE und 3HE sowie in zwei verschiedenen Konfigurationen, All-Flash und Hybrid erhältlich.



Thomas Kao, Direktor Produktplanung bei Infortrend: "Die EonStor GS Produktfamilie ist die neuste Evolutionsstufe in unserer langjährigen Entwicklung und Produktion von Storage-Systemen. Mit der EonStor GS Familie bieten wir unseren Kunden ein Unified-Storage-System mit Cloud-Integration, dass durch hervorragende Leistungsdaten und komfortabler Verwaltung, bei niedrigen Betriebskosten beeindruckt."



Für weitere Informationen zur EonStor GS Familie (beinhaltet: EonStor GS 1000, 2000 und 3000 Serie) klicken Sie bitte hier (http://www.infortrend.com/global/Products/Families/GS).



Über Infortrend



Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann Branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.



Infortrend®, EonOne® und EonStor® sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Infortrend Technology, Inc. Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



OTS: Infortrend Technology, Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118442.rss2



Pressekontakt:



Infortrend Europe Ltd. Agnieszka Wesolowska Tel.:+44-1256-305-220 E-Mail: marketing.eu@infortrend.com