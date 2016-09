Wagniskapitalzweig von internationalem Technologieführer übernimmt Anteil von Innovator im Bereich der additiven Metallfertigung

Norsk Titanium AS, der weltweit wegweisende Händler für additiv gefertigte Strukturkomponenten aus Titan für die Luftfahrtbranche, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine Investition von der im Silicon Valley ansässigen Gesellschaft Applied Ventures, LLC, abgeschlossen hat. Diese ist der Wagniskapitalzweig von Applied Materials, Inc. Applied Materials ist der Marktführer bei der Werkstofftechnik, die weltweit bei der Produktion praktisch jedes neuen Chips oder modernen Displays eingesetzt wird. Einzelheiten über die Investition wurden nicht veröffentlicht.

"Die Kapitalinvestition von Applied Ventures positioniert Norsk Titanium und unsere revolutionäre Technik 'Rapid Plasma Deposition™' im Zentrum der Revolution, die im Silicon Valley im Bereich der additiven Fertigung geschieht", sagte John Andersen, Jr., Vorstandsvorsitzender (Chairman of the Board) von Norsk Titanium. "Die umfassenden Kapazitäten von Applied im Bereich Werkstofftechnik und Prozessmanagement ergänzen unsere einzigartigen Kapazitäten für Titan sowie unsere weltweite Expansion hin zu neuen Metalllegierungen und Märkten. Die Kunden von Norsk können ihre Produktivität so in noch nicht da gewesener Weise steigern."

"Wir freuen uns, dass wir Applied Ventures in unsere wachsende Liste von Partnern und Gesellschaftern in der Industrie aufnehmen können, zu denen Alcoa, Insight Equity, Precision Holdings, Mecachrome und Bosch Rexroth zählen", sagte Warren M. Boley, Jr., Präsident und Chief Executive Officer von Norsk Titanium. "Wir sind in der richtigen Position, um mit den ersten von der FAA zugelassenen additiv gefertigten Strukturkomponenten aus Titan Geschichte zu schreiben, die in einem Verkehrsflugzeug eingesetzt werden, und wir haben gute Perspektiven bezüglich weiterer Anwendungen für unsere proprietäre Plattformtechnologie. Es ist sehr gut, bei diesem großen Projekt die Unterstützung eines Branchenführers wie Applied zu haben."

"Die Investition von Applied Ventures in Norsk Titanium entspricht unserem Auftrag, Innovationen auf der ganzen Welt zu erkennen und zu beschleunigen mit einem Blick für neue Technologien, bei denen unsere führende Position im Bereich der Werkstofftechnologie die Erschließung neuer Wachstumsmärkte ermöglicht", sagte Dr. Om Nalamasu, Präsident von Applied Ventures und Chief Technology Officer von Applied Materials. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Norsk Titanium bei industriellen Anwendungen für die RPD™-Technologie des Unternehmens."

Im Juni 2016 gab Norsk Titanium den Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 25 Millionen US-Dollar bekannt, und im Juli 2016 gab das Unternehmen eine staatliche Investition in Höhe von 125 Millionen US-Dollar bekannt. Damit soll die weltweit erste Anlage für additive Fertigung von Metallen im industriellen Maßstab in Plattsburgh im US-Bundesstaat New York gebaut werden. Im gleichen Monat gab Norsk Titanium auf der Farnborough International Airshow 2016 Bestellungen und strategische Partnerschaften mit Thales Alenia Space, Mecachrome und einem führenden OEM für Flugwerke bekannt.

Über Norsk Titanium AS

Norsk Titanium AS ist der weltweit führende Zulieferer der Luft- und Raumfahrtfahrtindustrie von additiv gefertigten Titanstrukturbauteilen. Das Unternehmen hebt sich in der Luft- und Raumfahrtfahrtindustrie durch seinen patentierten Rapid Plasma Deposition™ (RPD™)-Prozess ab, bei dem Titandraht in komplexe Bauteile verwandelt wird, die für strukturelle und sicherheitskritische Anwendungen geeignet sind. Das Forschungs- und Entwicklungsteam von Norsk Titanium ist bestrebt, das ineffiziente Schmiedeverfahren durch eine Präzisionsdrahtbeschichtungstechnik zu ersetzen, die der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie sowie kommerziellen Anwendungen wesentliche Kostenersparnisse ermöglicht.www.norsktitanium.com

