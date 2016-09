Bei einem Feuer in einem Erbacher Flüchtlingsheim sind fünf Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gekommen. Nun ermittelt die Mordkommission.

Bei einem mutwillig gelegten Feuer sind in einer Flüchtlingsunterkunft in der Nähe von Ulm fünf Bewohner des Gebäudes verletzt worden. In der Stadt Erbach sei eine Ermittlungsgruppe mit Staatsschutz und Mordkommission eingerichtet worden, sagte ein ...

