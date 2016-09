Zu Hunderttausenden gelangten 2015 Flüchtlinge ins Land. Nach der Festnahme von drei Syrern unter Terrorverdacht stellt sich die Frage, wie viele mit falschen Pässen kamen. Bayerns Innenminister erhebt Vorwürfe.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) soll nach einem Medienbericht bei der Identitätsprüfung von Asylbewerbern wiederholt gefälschte Pässe nicht erkannt haben. Mehrere Bundesländer erheben nach Angaben des Senders RBB schwere Vorwürfe gegen die dem Bundesinnenministerium unterstehende Behörde. In Bayern sind nach Angaben von Innenminister Joachim Herrmann (CSU)bei Stichproben von Flüchtlingspässen Fälschungen und nichtzutreffende Identitäten in einem erheblichen Anteil entdeckt worden. "Das können wir angesichts der aktuellen Gefahren mit derSicherheitslage in unserem Land nicht vereinbaren", sagte Herrmann am Samstag dem rbb. Am Dienstag waren in Schleswig-Holstein drei Syrer unter Terrorverdacht festgenommen worden, die Ende 2015 mit mutmaßlich gefälschten Pässen die Grenze überquert hatten.

Bayerns Innenminister rief die übrigen Bundesländer auf, sich schnell damit zu beschäftigen, ...

