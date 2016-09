Experten untersuchen Zukunft der aktiven Immuntherapie in der Onkologie und mögliche Rolle von Adagloxad Simolenin (OBI-822)



Taipei, Taiwan (ots/PRNewswire) - Wie OBI Pharma, Inc., ein in Taiwan ansässiges Biotech-Unternehmen (TPex: 4174) heute bekanntgab, wird das Unternehmen im Rahmen der vom 7.-11. Oktober 2016 in Kopenhagen, Dänemark stattfindenden Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie (ESMO) 2016 ein branchengefördertes Satelliten-Symposium ausrichten. Das Symposium "Novel Approaches to Active Immunotherapy in Oncology - Targeting Globo Series with Adagloxad Simolenin" (Neuere Ansätze zur aktiven Immuntherapie in der Onkologie - Globo-Serie mit Adagloxad Simolenin gezielt angehen) soll der Überprüfung der Daten von Adagloxad Simolenin (vormals OBI-822) dienen, einem Prüfpräparat für die aktive Immuntherapie gegen Antigene der Globo-Serie bei metastasierendem Brustkrebs und anderen Krebsarten, und die Zukunft der aktiven Immuntherapie in der Onkologie sondieren.



Moderiert wird das Symposium von Stephen Johnston, MA, PhD, FRCP, Professor für Brustkrebsmedizin und Onkologe am Royal Marsden NHS Foundation Trust und dem Institute of Cancer Research in London.



Datum: Montag, 10. Oktober 2016 Zeit: 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr (6:30 p.m. bis 8:00 p.m. MESZ) Ort: Athens Auditorium im Bella Center in Kopenhagen



Zu den Vortragenden zählen:



- Chiun-Sheng Huang, MD, Professor für Chirurgie und Direktor der Abteilung für Brustkrebs am National Taiwan University Hospital und dem National Taiwan University College of Medicine - Heather L. McArthur, MD, MPH, Onkologin am Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Chi-Huey Wong, PhD, Professor für Chemie am Scripps Research Institute, ehemaliger Präsident der Academia Sinica



"OBI Pharma freut sich sehr, dieses Bildungssymposium im Rahmen des renommierten ESMO-Treffens ausrichten zu können, um die Zukunft der aktiven Immuntherapie in der Onkologie und die Rolle von Adagloxad Simolenin zu diskutieren, einer neuartigen Klasse von aktiver Immuntherapie", erklärte Amy Huang, General Manager von OBI Pharma. "OBI engagiert sich weiterhin für die Entwicklung von Adagloxad Simolenin für Patienten mit metastasiertem Brustkrebs und anderen Krebsarten".



Das Symposium steht allen ESMO-Teilnehmern offen. Erforderlich ist eine Vorabregistrierung, die online unter http://activeimmunotherapy.apothecom.com vorgenommen werden kann. Das Abendessen ist inbegriffen.



Informationen zu Adagloxad Simolenin (OBI-822) und OBI-821



Adagloxad Simolenin (vormals OBI-822) ist eine neue Krebstherapie im Prüfstadium, die zu einer neuartigen Klasse aktiver Immuntherapien gehört, die sich gegen die Antigene der Globo-Serie (Globo H, SSEA-3 und SSEA-4) richten. Adagloxad Simolenin ist ein synthetisches Glykoprotein, bestehend aus einem Tumor-assoziierten Kohlehydrat-Antigen (TACA), Globo H, kovalent gebunden an ein Trägerprotein, Schlitzschnecken-Hämocyanin. OBI-821 ist ein saponinbasiertes Adjuvans. Globo-Serie-Antigene sind an der Oberfläche maligner Tumoren vieler epithelialer Karzinome (wie beispielsweise bei Brust-, Prostata-, Magen-, Lungen-, Darm-, Bauchspeicheldrüsen- und Eierstockkrebs und anderen) in großen Mengen exprimiert. Die Immunogenität des Antigens wird verstärkt durch die Kopplung von Globo H an das KLH-Trägerprotein zur Bildung von Adagloxad Simolenin (Globo H-KLH). Als Adjuvans wird OBI-821 mitverabreicht. OBI Pharma hat vor kurzem eine internationale Phase-II-Studie zu Wirksamkeit und Sicherheit an 349 Patienten mit metastasiertem Brustkrebs abgeschlossen. Adagloxad Simolenin wird exklusiv vom Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) an OBI Pharma lizenziert.



Informationen zu OBI Pharma



OBI Pharma, Inc. ist ein in Taiwan ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen, das 2002 gegründet wurde. Die Mission von OBI ist die Entwicklung neuartiger therapeutischer Wirkstoffe für den ungedeckten medizinischen Bedarf, darunter Krebs und Infektionskrankheiten. Vorzeigeprodukt des Unternehmens ist Adagloxad Simolenin (vormals OBI-822), eine neue Klasse aktiver Immuntherapien für metastatischen Brustkrebs. OBI entwickelt darüber hinaus aktive Immuntherapien der nächsten Generation für schwer zu behandelnde Krebsarten, darunter Lungen-, Prostata-, Bauchspeicheldrüsen-, Magen- und Eierstockkrebs. Weitere Informationen finden Sie unter www.obipharma.com/en.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine Beschreibung historischer Tatsachen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören, jedoch nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige klinische Studien, Ergebnisse und die zeitliche Planung solcher Studien und Ergebnisse. Derartige Risikofaktoren werden von Zeit zu Zeit in den Berichten und Präsentationen von OBI Pharma dargelegt, einschließlich der von OBI Pharma bei der taiwanischen Börsenaufsichtsbehörde eingereichten Unterlagen.



