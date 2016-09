Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Der B20-Gipfel (Business 20) wurde am 3. September feierlich in Hangzhou abgehalten. Eric Lu, Vorstandsvorsitzender der grenzüberschreitenden E-Commerce-Plattform JUMORE und führende Kraft im Bereich B2B-E-Commerce, nahm an dem Gipfel teil, um beim bevorstehenden G20-Gipfel mit anderen globalen Spitzenvertretern aus Politik und Wirtschaft gemeinsamen Rat und Empfehlungen beizusteuern.



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160904/404030



Der B20-Gipfel ist die wichtigste Veranstaltung für die internationale Geschäftswelt, einen Beitrag zur globalen wirtschaftlichen Ordnungspolitik und zu internationalen Wirtschafts- und Handelsbestimmungen zu leisten und damit die Arbeit des G20-Gipfels durch politische Schwerpunktdiskussionen und die Erarbeitung von Empfehlungen zu unterstützen. Dieses Jahr werden unter anderem die Themen finanzielles Wachstum, Handel und Investitionen und Infrastruktur behandelt. Dies steht in Einklang mit dem Motto des G20-Gipfels: "Innovative, Invigorated, Interconnected, Inclusive". Entsprechend ist es an der Zeit für JUMORE seine Strategie umzusetzen, der realen Wirtschaft als ökologische E-Commerce-Plattform zu dienen. Innovationsgestütztes Wachstum ist der zentrale Punkt beim diesjährigen G20/B20-Gipfel. Daher wird nach Meinung von Eric Lu dem grenzüberschreitenden E-Commerce eine wichtige Rolle bei der Integration von Ressourcen zukommen, um innovative Trends voranzubringen und außerdem die Integration und Erneuerung von Ressourcen sowie den Kreislauf der Lieferkette und globalisierte Entwicklungen zu verbessern.



JUMORE ist die global orientierte ökologische E-Commerce-Plattform für das gesamte Rohstoffsortiment und die gesamte Lieferkette. JUMORE will eine ökologische Handelsplattform schaffen, die "konform, sicher und offen" ist. Durch die Optimierung des ökologischen JUMORE-Systems wird JUMORE nicht nur die Aufstellung neuer Regelungen für Qualitätskontrolle und neuen Handel beschleunigen, sondern auch die Erneuerung des internationalen Handelskreditsystems voranbringen und Hilfestellung für den freien Handel und die wirtschaftliche Erholung auf der ganzen Welt leisten. Bis dato hat JUMORE weltweit Abkommen mit mehr als 80 Ländern abgeschlossen (Botschaften, Konsulate, Handelskammern usw.). Im Rahmen des B20-Gipfels wird JUMORE an tiefen Gesprächen mit Spitzenvertretern aus der ganzen Welt teilnehmen und das neue Handelsmodell auf Basis des grenzüberschreitenden E-Commerce diskutieren, um innovative Akzente beim Handel zu setzen und die reale Wirtschaft zu erneuern.



Pressekontakt: Annie Liang +86(571)81909288 Liangyiming@jumore.com