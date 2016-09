Berlin (ots/PRNewswire) - Chinas führender Internetversandhändler Suning Commerce (Suning) feierte seine Innovationsoffensive im Bereich der Haushaltselektronik mit dem 12. China Household Appliance Innovation Award am 2. September in Berlin, Deutschland. Suning ist exklusiver Plattformpartner der Veranstaltung.



Wie das Komitee des 12. China Household Appliance Innovation Award betonte, stellte die diesjährige Veranstaltung das Thema Innovation in den Vordergrund. Ziel ist es, der Welt die führenden chinesischen Hausgerätemarken und ihre Innovationsbemühungen zu präsentieren. Als Plattformpartner der Preisverleihung hatte Suning, dessen E-Commerce-Plattform 300 Millionen Nutzer hat, Umfragen auf seiner Webseite durchgeführt, in denen die Verbraucher Haushaltsgeräte in verschiedenen Kategorien bewerten konnten.



In Verbindung mit Expertenmeinungen werden so die Sieger bei technologischen Innovationen, Produkt- und Designinnovationen sowie die einflussreichsten Unternehmen und diejenigen mit dem größten Potenzial gekürt und mit Preisen und Aufmerksamkeit auf der weltweiten Bühne geehrt.



Die Sieger kommen aus verschiedenen Zweigen der Branche wie beispielsweise Fernsehgeräte, Kühlschränke, Wasserreinigungsgeräte und Spülmaschinen. Zu den siegreichen Haushaltsgerätemarken des chinesischen Marktes zählen unter anderem A. O. Smith, Haier, Hisense, Midea, Samsung, TCL sowie laut Komitee noch viele andere.



Das Komitee erklärte, Chinas Hausgeräteindustrie wachse schnell und sei in den vergangenen Jahren sehr international geworden. Die Bedeutung von Vertriebsagenturen - E-Commerce-Plattformen wie Suning - wird zunehmend größer. Die Vertriebsagentur dient als "Botschafter", der die Verbraucheranfragen an die Industrie weiterleitet und die Herstellung von Produkten zur größtmöglichen Verbraucherzufriedenheit vereinfacht.



Suning ist seit 26 Jahren in der Vertriebsbranche aktiv und hat neue Ansätze der Zusammenarbeit mit Unternehmen erprobt, um den Verbrauchern bessere Produkte zu bieten. Parallel zum Verkauf von innovativen Produkten an die Kunden ist auch Suning selber der Innovation seiner Dienstleistungen verpflichtet. Erst kürzlich hat Suning ein "Consumer-to-Business (C2B)"-Projekt zur Sammlung von Kundenanfragen gestartet. Dabei werden Verbraucheranfragen auf Basis der umfangreichen Nutzerdatenbank gesammelt und die Informationen an die Unternehmen weitergegeben.



Zu den aus diesem Projekt entstandenen Produkten zählen ein Gesichtsreinigungsgerät mit enthärtetem Wasser, welches von A.O. Smith produziert wurde, eine für die Kunden maßgeschneiderte "Hello Kitty"-Waschmaschine von Haier und ein von EcoVas entwickelter Reinigungsroboter. Die auf Käuferideen oder -meinungen basierten Produkte werden von den Verbraucher gut angenommen. Durch diese und ähnliche Bestrebungen hat Suning eine entscheidende Rolle bei der Verwandlung Chinas von einem bedeutenden Fertigungsstandort zu einer Drehscheibe der Innovation gespielt.



"Innovation ist der Motor des chinesischen Haushaltsgeräte-Booms. Noch weiteres Wachstum und ein stärkeres, weltweites Auftreten innerhalb der Branche erwarten wir aufgrund von technologischer Innovation, vielfältigen Produktlinien und einem einflussreicheren Markenimage", sagte Ge Fengliang, stellvertretender Leiter der China Household Electronics Research Institution während der Veranstaltung.



Die Werbeveranstaltung rund um den China Household Appliance Innovation Award wird jedes Jahr von der chinesischen Botschaft in Deutschland, von Industrieverbänden und renommierten Firmen unterstützt. Mit der Unterstützung von Suning kündigt sich ein neues Zeitalter der chinesischen Haushaltsgeräteindustrie bei der Veranstaltung an.



Informationen zu Suning Commerce



Suning Commerce, ein auf der O2O-Strategie aufgebauter Internetversandhändler, verfügt über mehr als 3.000 Filialen in über 600 Städten in China, Europa, Amerika, Japan und anderen Regionen. Seine Onlineplattform Suning.com zählt zu den drei bedeutendsten, chinesischen B2C-Plattformen. Das Angebot reicht von herkömmlichen Geräten über Unterhaltungselektronik, Supermärkten und Pflegeprodukten für Mutter und Baby bis hin zu Finanz- und Freizeitprodukten.



Informationen zum China Household Appliance Innovation Award



Der vom China Household Electronics Research Institute veranstaltete China Household Appliance Innovation Award fand im Rahmen der IFA-Messe in Berlin statt. 2016 wurde der Preis zum 8. Mal bei der IFA verliehen. Unter dem Motto der Innovation hat der Preis zum Ziel, die neuesten Produkte aus den Bereichen Verbraucherelektronik und Haushaltsgeräte zu präsentieren und der Welt Innovationen vorzuführen.



