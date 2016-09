Ein exklusiver Reiseführer für Studenten aus aller Welt



Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Der Entwicklungsausschuss für Tourismus der chinesischen Provinz Sichuan hat die Werbekampagne "Studienreisen in Sichuan" im August unter dem Motto "A Happy Journey for Youth in Summer" (Eine schöne Sommerreise für die Jugend) begonnen, mit der Studenten aus ganz China ohne Kosten dank eines Online-Bewerbungsablaufs die Möglichkeit zur Reise nach Sichuan und dem Studium vor Ort erschlossen wird.



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160831/402971



Nach Erhalt von mehr als 200 Bewerbungen, die streng ausgewertet wurden, wählte der Organisator acht Studenten, die ihre Begeisterung für Reisen sinnvoll in Worte fassen konnten, zum Teilen überaus bereit waren und zudem sich schriftlich und als Fotografen außerordentlich gut ausdrücken konnten. Die gewählten Studenten wurden in vier Teams aufgeteilt, denen dann eine bestimmte, zu einem Motto passende Reiseroute zugewiesen wurden. Einige machten sich auf einen Spaziergang durch Chengdu, probierten einige der regionalen Spezialitäten und sammelten Erkenntnisse aus ihren Beobachtungen des Alltags der Einwohner. Andere besuchten die Altstadt von Langzhong und den Jianmen-Pass, wo sie mehr über die Zeit der Drei Reiche erfahren und die altertümliche Beamtenprüfung in der Dynastie erforschen konnten, während andere das Jiuzhai-Tal und Huanglong besuchten, um sich von dem Reiz der Welterbestätten und Biosphärenreservate verzaubern zu lassen. Andere wiederum machten sich auf zu dem Großen Buddha von Leshan und dem Emei-Berg, um Zeit in der Natur zu verbringen und die Geschichten dieser historischen Stätten zu hören.



Die Studenten teilten ihr Reiseerlebnis über Fotos und Texte, mit denen sie für die kulturellen und natürlichen Schätze von Sichuan warben. Sie versandten mehr als 300 Bild-SMS, schrieben fünf Reiseführer und zeichneten sieben Live-Sendungen auf Weibo auf, einer beliebten Mikroblog-Plattform in China. In Zusammenarbeit stellten sie zudem einen praktischen, detaillierten Reiseführer im Stil von Lonely Planet über Sichuan fertig, der auf chinesischen wie internationalen Websites einschließlich TripAdvisor und Mafengwo veröffentlicht wurde, und somit als Reiseführer mit Hinweisen zu Restaurants, Hotels, Verkehrsmitteln, malerischen Orten, Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten in Sichuan dient sowie für Studenten aus aller Welt kulturelle und historische Informationen zur Region bereithält.



http://www.scta.gov.cn/



OTS: Sichuan Provincial Tourism Development Committee newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121557 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121557.rss2



Pressekontakt: Lian Zhan +86-155-2082-0862 448112587@qq.com