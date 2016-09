New York (ots/PRNewswire) - Judith Price, President des The National Beauty Science Institute, und ihr prominenter Beirat mit führenden Branchenexperten aus der internationalen Welt der Wissenschaft und Schönheit treffen sich am 26. September von 18.00 bis 20.00 Uhr in der Rockefeller University zum offiziellen Start der bahnbrechenden Bildungsinitiative für Science and Sustainability of Beauty [Wissenschaft und Nachhaltigkeit von Schönheit]. Es ist das erste Mal, dass führende Unternehmen aus der Schönheitsbranche bei der Schaffung von Bildungsangeboten zusammenarbeiten, die auf Nachhaltigkeit, Authentizität und grüne Energie im Schönheitsbereich ausgerichtet sind. Bei dieser Eliteveranstaltung werden führende Schönheitsexperten und Wissenschaftler Pläne für Initiativen diskutieren, die das Bewusstsein für die Zusammensetzung und den Ursprung von Inhaltsstoffen, die Auswirkungen dieser Inhaltsstoffe auf die ökologische Integrität, und nachhaltige Produktionspraktiken fördern sollen. Price erklärte in diesem Zusammenhang: "Ich fühle mich geehrt, dass die wichtigsten Führungspersönlichkeiten aus der Wissenschaft und der Schönheitsbranche zusammenkommen, um diese erste Bildungsinitiative zu unterstützen, die eine Brücke zwischen Wissenschaft und Schönheit baut."



Zum Beirat zählen Branchenexperten von weltweiten Marken, wie Johnson & Johnson, LVMH, Estée Lauder und Coty. Die Mitglieder des Beirates werden bei der Erstellung eines Lehrplanes für die erste Meisterklasse zusammenarbeiten, die im Frühjahr 2017 angeboten werden wird. Interessenten werden gebeten, mhorn@nationalbeautyscienceinstitute.org zu kontaktieren, um einen Platz für die erste Veranstaltung zu reservieren.



Beirat



Der Beirat setzt sich aus acht prominenten Doktoren und Wissenschaftlern zusammen, einschließlich: Dr. Holly Andersen, Attending Cardiologist und Associate Professor of Clinical Medicine am New York Presbyterian Hospital, Weill Cornell Medical Center; Dr. Bruno Bavouzet, Executive Vice President, Research and Development, LVMH Perfumes & Cosmetics; Sumit Bhasin, Senior Vice President, Research and Development, Coty Luxury; Achim Daub, Vorstand, Scent & Care, Symrise AG; Dr. Elaine Fuchs, Investigator, Howard Hughes Medical Institute und Rebecca C. Lancefield Professor Robin Chemers Neustein Laboratory of Mammalian Cell Biology and Development, Rockefeller University; Dr. Josh Ghaim, Chief Technology Officer, Johnson & Johnson Consumer Companies; Dr. Kurt Schilling, Senior Vice President Basic Science Research and Advanced Technologies, Estée Lauder Companies, und Dr. Michele Verschoore, Medical Director, L'Oreal, und Attending Physician am Hôpital Saint-Louis, Paris.



Leitbild



The National Beauty Science Institute wurde mit der Unterstützung eines hochrangigen internationalen Beirates gegründet, um durch Bildung ein besseres Verständnis davon zu schaffen, wie die Wissenschaft das wachsende Interesse an allen Facetten von Nachhaltigkeit, Authentizität und grüner Energie im Bereich von Schönheit fördert. Die Lehrgänge, die in Universitäten und online verfügbar sind, werden von führenden Vorständen und Managern von Institutionen und Unternehmen geleitet und sich mit dem Thema beschäftigen, wie Wissenschaft und Technologie zur Entwicklung, Herstellung und Nachhaltigkeit von Schönheitsmarken beitragen.



Für Anmeldungen wenden Sie sich bitte an Meri Horn, mhorn@nationalbeautyscienceinstitute.org , 212-541-9459



