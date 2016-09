Schanghai (ots/PRNewswire) - Huawei kündigte anlässlich der HUAWEI CONNECT 2016 die Video Cloud an. Mit seiner Cloudplattform und der Verfügbarkeit wesentlicher Videofunktionen können Kunden der Huawei Video Cloud kurzfristig Videodienstleistungen entwickeln und ein hervorragendes Nutzererlebnis bieten, das bisher nicht möglich war.



Huawei Video Cloud hilft Kunden dabei, Videodienstleistungen sehr schnell online zu stellen, sie reduziert die Markteinführungszeit (TTM) auf eine Woche, sie verringert die Infrastrukturkosten um 90 % und bietet das bestmögliche Nutzererlebnis sowie Datensicherheit. Video Cloud unterstützt verschiedene Serviceszenarien, einschließlich live Cloudübertragung, Cloud VOD, TV-Spiele in der Cloud, live Prominenten- und Spieleübertragungen, Mehrfachbildschirminteraktion, Gesundheitsvorsorge aus der Ferne sowie Onlinebildung, sie reduziert die Kosten der Installation von Videoplattformen vor Ort und der CDN-Infrastruktur, sie hilft Kunden, Videodienstleistungen kurzfristig, kommerziell zu nutzen, sie fördert die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Branchen und sie führt zu einem Win-win-Videoökosystem, das auf zunehmend offenen Videofunktionen aufbaut.



Nachstehend die wirtschaftlichen Vorteile und führenden Technologien, die Huawei Video Cloud bietet:



- Kunden, die sich auf Kerndienstleistungen konzentrieren: Video Cloud optimiert die Gesamtbetriebskosten (TCO) von Kunden und reduziert die Investitionen von Kunden in Videotechnologien, sodass die Kunden ihre betrieblichen Aktivitäten ohne große Vermögenswerte durchführen und sich auf Kerndienstleistungen konzentrieren können, wie Nutzer, Services und den Betrieb. Der Aufbau und die Instandhaltung der Videoplattform werden effizient durch die Unified Video Cloud durchgeführt. - Beste Investitionspläne und schnellste Einführung der Dienstleistungen: Video Cloud ermöglicht On-Demand-Investitionen und macht Risiken kontrollierbar. Das für die Entwicklung von Videoservices erforderliche Anfangskapital wird um 90 % und die Markteinführungszeit (TTM) der Videoplattform auf eine Woche reduziert. Agiler, internetähnlicher Betrieb wird unterstützt, wodurch schneller Service-Rollout möglich wird und die Herausforderungen im asymmetrischen Wettbewerb gegen OTT-Anbieter, die Kapitalvorteile haben, werden verringert. - Offene Videofähigkeit: Video Cloud bietet wesentliche Videofunktionen und verbessert die O&M-Effizienz. Sie verwendet umfassende, weltweite Partnerressourcen, befähigt die vertikale Industrie und hilft beim Aufbau eines durchgehenden Videoökosystems.



Über Huawei



Huawei ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informations- und Telekommunikationstechnologie (IKT)-Lösungen. Durch das kontinuierliche Engagement für kundenorientierte Innovation sowie durch offene Partnerschaften konnte Huawei in den Bereichen Telekommunikations- und Unternehmensnetzwerke, Geräte und Cloudcomputing ein durchgehendes IKT-Lösungsportfolio entwickeln, das Kunden Konkurrenzvorteile über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg bietet. Unsere innovativen IKT-Lösungen, Produkte und Dienstleistungen werden in über 170 Ländern und Regionen verwendet, wo sie mehr als einem Drittel der Weltbevölkerung dienen.



Weitere Informationen über Huawei finden Sie online unter www.huawei.com.



