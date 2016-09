Ulju, Südkorea (ots/PRNewswire) - Das Ulju Mountain Film Festival

(UMFF) - das erste seiner Art im Land - feiert im südöstlichen

Landkreis Ulju vom 30. September bis zum 4. Oktober mit einem Angebot

von 78 Filmen aus 21 Ländern seinen Auftakt.





Das UMFF, das im 414 km von Seoul entfernten Landkreis

stattfindet, besteht aus fünf Kategorien, einschließlich eines

internationalen Wettbewerbs, Bergsteigen, Klettern, Abenteuer und

Erkundung sowie Natur und Mensch.



Im Rahmen des internationalen Wettbewerbs werden die aus aller

Welt ausgewählten besten Filme gezeigt. Von 182 Filmen, die aus 40

Ländern eingereicht wurden, schafften es 24 in die Endrunde,

einschließlich zwei Filmen aus Südkorea. Zu den Mitstreitern zählen

"Jurek", der das Leben des polnischen Bergsteigers Jerzy Kukuczka zu

Zeiten des Sozialismus porträtiert, sowie die themenverwandten Filme

"Panaroma" und "Tom", die Generationen durch das Bergsteigen

verbinden.



Filme wie "Showdown at Horseshoe Hell" und "Golden Gate" zeigen

junge Kletterer, die diese Sportart auf ihre eigene Weise genießen

und Zuschauern erklären, was die Leidenschaft in Alpinisten

hervorruft. Andere Filme warnen vor den Veränderungen der natürlichen

Umwelt.



Die beiden südkoreanischen Filme in der Wettbewerbskategorie sind

"Story of Annapurna" - eine Darstellung der bloßen Bewunderung für

Berge - und "The Time of Two Boys" - ein Animationsfilm über mit der

Natur verflochtene Leben.



Die Kategorie Bergsteigen soll die unendlichen Herausforderungen

und die Tapferkeit professioneller Kletterer zeigen.



Die UMFF-Veranstalter erklärten, dass es bei Alpinismus nicht

einfach um das Erklettern eines hohen Berges ginge, sondern um den

ethischen Akt der Wertschätzung des Kletterns an sich.



"I-View" folgt den Herausforderungen des legendären italienischen

Bergsteigers Simone Moro, der sich unbeirrt auf die Suche neuer

Routen begab. "E.B.C 5300M" hat auf Kamera die Begebenheiten eines

Mount Everest-Basislagers auf 5.300 Metern über dem Meeresspiegel

eingefangen. "Ascension" ist eine eher geistreiche Darstellung des

Kletterns.



In der Kategorie Klettern werden alle Genres des Sports,

einschließlich Felsklettern und Eisklettern, auf dem Bildschirm

gezeigt. Der Film "Into the Light" handelt von Chris Sharma, dem

Mann, der als erstes erfolgreich Felsen mit einem Schwierigkeitsgrad

von 5,15 erklommen hat - was als menschliche Grenze gilt - und die

Spitze einer der weltweit größten Höhlenkammern erreicht hat.



"Africa Fusion" verwöhnt Zuschauer mit der Schönheit Südafrikas

zusammen mit den beinahe göttlichen Fähigkeiten des ersten

Solo-Kletterers der Welt, Alex Honnold, und seinen Freunden auf ihrer

Reise durch das Land, um die Felsen zu erklimmen.



Conrad Anker bietet die Geschichte "Always Above Us", die die

Heldentaten des Eiskletterers thematisiert.



In dieser Kategorie finden sich ebenfalls zwei südkoreanische

Stücke: "Ullung. Island" und "Boulder Ting".



In der Kategorie Abenteuer und Erkundung begeben sich die

eingereichten Filme auf die Spuren von Menschen, die verschiedene

Bergsportarten und das Reisen genießen. "Chasing Niagara" ist die

Dokumentation eines professionellen Kajakfahrers während seiner

dreijährigen Vorbereitung auf das Hinabrudern eines Wasserfalls. In

"Wingmen" springen Menschen in ihrem Drang nach Fliegen von den Alpen

und Wolkenkratzern.



"Darklight" zieht die Zuschauer durch die akrobatischen

Kunstfertigkeiten von Mountainbikern in den Bann, die durch die

Dunkelheit sausen. "The Journey Home" ist ein Film über einen Jungen,

der sich bereitwillig Gefahren und Härteprüfungen stellt, um die

Mutter eines verirrten Eisbär-Babys zu finden.



In der Kategorie Natur und Menschen werden laut Choi Sun-hee,

Chief Programmer der Veranstaltung, in zehn Filmen aus aller Welt

verschiedene Aspekte von Menschen in der Natur gezeigt - von

Südkorea, Festland-China und Taiwan bis hin zu Schottland, den

Vereinigten Staaten, Island und Grönland.



"Into the Mountain" verdeutlicht, welche Bedeutung die Berge für

Asiaten haben. "Cailleach" erzählt die Geschichte einer Großmutter,

die zwar störrisch und einsam ist, deren Leben jedoch durch die Natur

und Tiere als ihre Gefährten nicht an Fülle fehlt. Dann gibt es noch

"Kroger's Canteen", der die Mühen und Opfer behandelt, die Menschen

in einer Bergrettungsstation erbringen. "Shifting Ice+Changing Tides"

berichtet ausgehend von den Veränderungen in Grönland unverschönt von

der globalen Erwärmung. Zu Familienfilmen zählen vier Animationsfilme

aus Südkorea, die die Natur, Tiere sowie die natürliche Umwelt des

Landes zeigen.



UMFF veranstaltete im letzten Jahr im Rahmen der Vorbereitungen

zur diesjährigen vollständig ausgereiften Veranstaltung ein

Vorfestival.



"Wir werden das UMFF zu einem der drei besten Bergfilmfestivals

der Welt entwickeln, das dem Trento Film Festival in Italien und dem

Banff Mountain Film Festival in Kanada gleichgestellt ist", erklärte

Shin Jang-yeol, Ulju County Chief und Hauptorganisator der

Filmveranstaltung.



