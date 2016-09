Am dritten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat sich Borussia Dortmund souverän mit 6:0 gegen den SV Darmstadt durchgesetzt. Bereits nach sieben Minuten gingen die Gastgeber durch ein Tor von Castro mit 1:0 in Führung.

Die Borussen traten temporeich auf und kamen mit zahlreichen Freistößen immer wieder gefährlich vor den Darmstädter Kasten. Bis zur Halbzeitpause dominierte Dortmund die Begegnung und schnürte die passiven Gäste in ihrem Sechszehner ein. In der 48. Minute erhöhte Ramos auf 2:0 für die Borussia. Nur sechs Minuten später traf Pulisic zum 3:0.

Kurz danach musste Niemeyer mit der zweiten gelben Karte vorzeitig zum Duschen, Darmstadt bestritt den Rest der Partie zu zehnt. Zum Ende des Spiels nahm Dortmund das Tempo zurück: Dennoch kamen Castro in der 78. und der eingewechselte Rode in der 84. Minute zu den Treffern vier und fünf für die Hausherren. Mor setzte zwei Minuten vor dem Ende mit dem sechsten Tor den Schlusspunkt der Partie. In den übrigen Partien siegte der FC Bayern gegen Ingolstadt mit 3:1, Hamburg unterlag Aufsteiger Leipzig 0:4, Frankfurt bezwang Leverkusen 2:1 und Hoffenheim und Wolfsburg trennten sich torlos.