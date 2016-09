Das Medikamentengeschäft in Asien ist schon jetzt ein Milliardenmarkt - und das Wachstum in den kommenden Jahren dürfte hoch sein. Den großen Pharmakonzernen bereiten zwei Schweizer Firmen den Weg.

Wer in weiten Teilen Asiens ein Krankenhaus betritt, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Medikamente treffen, die von einem Unternehmen mit Schweizer Wurzeln geliefert wurden. Die börsennotierte DKSH Holding und die private Zuellig Pharma beherrschen Vertriebsnetze für Arzneimittel in mehr als einem Dutzend Pharmamärkten von Indonesien bis Kambodscha.

Seit Jahrzehnten bemühen sich die beiden Firmen darum, der bevorzugte Lieferant großer Pharmaunternehmen in Schwellenländern und kleineren Staaten der Region zu sein. Sie haben einen Stab an tausenden Mitarbeitern aufgebaut und heimsen zusammen 15 Milliarden US-Dollar, rund 13,3 Milliarden Euro, an Umsätzen pro Jahr im Pharmabereich ein.

Jetzt nehmen die beiden Konkurrenten eine Schlüsselrolle bei der nächsten Eroberung von Marktanteilen durch die weltgrößten Pharmakonzerne von der Schweizer Roche bis hin zur französischen Sanofi ein. Angesichts eines zunehmenden Preisdrucks in den USA und langsamerer Geschäfte in China drängt die Branche in neue Pharmamärkte wie Myanmar vor. Dort steigt die Nachfrage, doch die Infrastruktur ist noch immer rudimentär.

