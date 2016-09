Am Sonntag sind Duma-Wahlen in Russland. Die Kremlpartei hat in den vergangenen Monaten an Popularität eingebüßt. Die Bevölkerung ist unzufrieden mit der Regierung, die Wirtschaftskrise setzt dem Land zu.

Ein Kreuzfahrthafen für Jalta und eine Brücke nach Russland: Kurz vor der Duma-Wahl hat Russlands Präsident Wladimir Putin auf der Krim versucht, mit Zukunftsversprechen zu punkten. Die Halbinsel, die 2014 nach einem international nicht anerkannten Referendum von Russland annektiert wurde, galt lange als Hochburg der Kremlpartei "Geeintes Russland". Im Regionalparlament haben 95 der 100 Abgeordneten das Parteibuch der Kremlpartei. Die übrigen fünf gehören der nationalistischen "Liberaldemokratischen Partei" (LDPR) um Populistenführer Wladimir Schirinowski an.

Ein gutes Ergebnis auf der Krim ist für den Kreml wichtig - für seine Legitimation. Doch zuletzt verbreitete die Regierung Missstimmung auf der Halbinsel: Als Ministerpräsident Dmitri Medwedjew im Sommer auf der Krim war, verärgerte die Bewohner. Als eine Rentnerin über hohe Preise und niedrige Pensionen klagte, sagte Medwedjew: "Wir haben kein Geld, halten Sie durch. Alles Gute, viel Spaß und bleiben Sie gesund". Dies sorgte für Wirbel im Internet.

Dabei hatte der Premier eigentlich nur die Wahrheit gesagt: Russland leidet seit drei Jahren unter einer Wirtschaftskrise. Im vergangenen Jahr brach das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wegen niedriger Ölpreise um 3,7 Prozent ein, das Haushaltsdefizit lag bei 2,6 Prozent. Für das laufende Jahr prognostiziert das Wirtschaftsministerium einen weiteren BIP-Rückgang von 0,5 bis 0,7 Prozent. Die Weltbank erwartet sogar, dass die Wirtschaft voraussichtlich um 1,2 Prozent schrumpfen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...