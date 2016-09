Zehntausende Demonstranten haben bundesweit ihren Unmut über die Handelsabkommen TTIP und Ceta gezeigt.

Gemütlich schweben Katharina Walckhoff und Lutz Dudeck tanzend über den Kölner Bahnhofsvorplatz. Die 58-Jährige ist die Veranstalterin von "Tango gegen TTIP" und organisiert die Aktion ehrenamtlich: "Aus einem ganz einfachen Grund: Schon lange tanze ich Tango", im Jahr 2013 aber habe sie verstanden, "worum es bei den geplanten Freihandelsabkommen geht. Danach habe ich beim Tanzen den Kopf nicht mehr freibekommen."

Drei Jahre später steht sie stolz vor ihren rund 15 tanzenden Paaren in Köln und möchte so ein Zeichen setzen gegen TTIP und Ceta. Das Tanzen sei eine deutlich wirkungsvollere Protestmethode, "als nur zu reden", erklärt sie. Neu ist dieses Konzept nicht: Im vergangenen Oktober tanzten rund 250.000 Menschen in Berlin gegen TTIP, andere Städte folgten.

Nach Angaben der Veranstalter demonstrierten am Samstag rund 320.000 Menschen bei den Kundgebungen in Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München und Leipzig gegen die geplanten Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA bzw. Kanada - alleine in der Domstadt sollen es 55.000 gewesen sein. Die Polizei sprach in den meisten Städten von viel weniger Menschen. Laut Behörden sollen sich im Kölner Stadtteil Deutz nur rund 40.000 Demonstranten getroffen haben.

Von dort aus ging es mit Plakaten und Trillerpfeifen in Richtung Innenstadt, anschließend über den Rhein wieder zurück nach Deutz zur großen Abschlusskundgebung. Zu den bundesweiten Demonstrationen hatten unter anderem ...

