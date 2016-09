Mainz (ots) - Das ZDF trauert um Günter-Peter Ploog. Der 1948 geborene Sportreporter starb überraschend am Samstag, 17. September 2016.



ZDF-Sportchef Dieter Gruschwitz: "Wir trauern um einen großartigen Kollegen und wunderbaren Menschen. Günter-Peter Ploog hat gerade noch für ein Millionenpublikum aus Rio de Janeiro mit Leidenschaft und Kompetenz über die Olympischen Spiele berichtet. Wir werden ihn sehr vermissen."



Günter-Peter Ploog arbeitete erstmals 1979 für das ZDF, zuvor war er Sport-Ressortleiter bei der Deutschen Presseagentur (dpa). Ploog, der die deutsche TV-Eishockey-Berichterstattung mitprägte, wechselte 1992 zu Premiere und war seit 2002 Inhaber einer Produktionsfirma, mit der er unter anderem Fußball-Berichte für das "aktuelle sportstudio" des ZDF anfertigte. Zuletzt kommentierte er während der Olympischen Spiele in Rio Boxwettkämpfe für das ZDF. In den 1970er Jahren war Ploog auch vor der Kamera aktiv. Unter anderem moderierte er die "ZDF SPORTreportage".



